Danışman sayısı yanıtsız

CHP’li Kara, kamuoyunda görevleri ve sayıları merak konusu olan Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarını Meclis gündemine taşıdı. Kara, Başbakan Binali Yıldırım’a, “Başdanışmanların hangi alanlarda görev yaptığını, sayısını, aldıkları ücreti ve geçmişteki cumhurbaşkanlarının görevlendirdikleri başdanışman sayılarını” sordu. Kara, aynı soruları 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanlığı’na da yöneltti.

‘KAMUOYUNU İLGİLENDİRMEZ’

Kara’ya ilk yanıt Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nden geldi. Nadir Alparslan imzalı yanıtta şöyle denildi: “4982 sayılı kanunun 25. maddesinde yer verilen ‘Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemelerden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakkı saklıdır’ hükmü gereğince talebiniz anılan Kanun kapsamına girmemektedir.”

YASAL İMKÂN GÖRÜLMEDİ

Kara’nın yazılı soru önergesine Başbakan Binali Yıldırım adına yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bozdağ da yöneltilen soruları şu gerekçeyle yanıtsız bıraktı:

“Anayasa’nın ve TBMM İçtüzüğü’nün belirtilen hükümleri çerçevesinde, TBMM’nin bilgi edinme yollarından biri olan sorunun hükümet adına Başbakan ve bakanlardan bilgi istemekten ibaret olması nedeniyle, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili konularda ‘soru’ sorulamayacağından soru önergesinde yer alan hususlara cevap verilmesine yasal imkân görülmemiştir.”