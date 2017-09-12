Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Danışman sayısı yanıtsız

    Danışman sayısı yanıtsız

    Rifat BAŞARAN - ANKARA
    12.09.2017 - 21:55 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 21:56

    CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın Cumhurbaşkanı başdanışmanlarıyla ilgili sorularını içeren önergesine ve bilgi edinme başvurusuna olumsuz yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, ‘kamuoyunu ilgilendirmediği için bilgi edinme hakkı kapsamında olmadığı’ yanıtı verirken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan da “Cumhurbaşkanı ile ilgili soru sorulamayacağı” cevabı geldi.

    CHP’li Kara, kamuoyunda görevleri ve sayıları merak konusu olan Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarını Meclis gündemine taşıdı. Kara, Başbakan Binali Yıldırım’a, “Başdanışmanların hangi alanlarda görev yaptığını, sayısını, aldıkları ücreti ve geçmişteki cumhurbaşkanlarının görevlendirdikleri başdanışman sayılarını” sordu. Kara, aynı soruları 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanlığı’na da yöneltti.

    ‘KAMUOYUNU İLGİLENDİRMEZ’

    Kara’ya ilk yanıt Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nden geldi. Nadir Alparslan imzalı yanıtta şöyle denildi: “4982 sayılı kanunun 25. maddesinde yer verilen ‘Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemelerden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakkı saklıdır’ hükmü gereğince talebiniz anılan Kanun kapsamına girmemektedir.”

    YASAL İMKÂN GÖRÜLMEDİ

    Kara’nın yazılı soru önergesine Başbakan Binali Yıldırım adına yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bozdağ da yöneltilen soruları şu gerekçeyle yanıtsız bıraktı:
    “Anayasa’nın ve TBMM İçtüzüğü’nün belirtilen hükümleri çerçevesinde, TBMM’nin bilgi edinme yollarından biri olan sorunun hükümet adına Başbakan ve bakanlardan bilgi istemekten ibaret olması nedeniyle, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili konularda ‘soru’ sorulamayacağından soru önergesinde yer alan hususlara cevap verilmesine yasal imkân görülmemiştir.”

    Etiketler: gazetehaberleri , danıştay , chp
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri