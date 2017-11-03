Danimarkalı adayın Türkçe afişi olay oldu

BAŞKENT Kopenhag’ın batısında bulunan, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Albertslund ilçesinde Liberal İttifak Parti’nin adayı Carl Andersen, Türk seçmenin oylarını alabilmek için elektrik direklerine Türkçe afişler astı. Ancak Türkçe ifadenin yanlış olduğu ortaya çıkınca Andersen’in hazırlattığı afişler beklenenden daha fazla etki oluşturdu. Danimarka Meclisinde de temsil edilen ve koalisyon ortağı olan Liberal Alliance (Liberal İttifak) partisinin en sık kullandığı sloganlardan biri olan ‘Farklılıklara yer var’ (Der er plads til forandringer) sloganı Türkçeye, ‘Değişikliğe yer var’ diye çevrildi.

Danimarkalı bir adayın Türkçe yazılı afişleri medyanın büyük ilgisini çekerken, TV2 Lorry kanalı Google’da yaptığı araştırmanın yanı sıra diplomalı Türk tercüman Nezaket Şahin’e afişte yazılı söz konusu cümleyi tercüme ettirerek yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

Türkçe seçim afişinin yanlış tercüme edilerek yazılmasının talihsizlik olduğuna değinen Andersen, bu afişle vermek istedikleri mesajın “İlçede yaşayan Türk toplumun 21 Kasım’da yerel ve bölge seçiminde sandığa gitmeleri için ilgilerini çekmek” olduğunu söyledi.

Danimarka’da, üç yıl ikamet etmiş olan herkes, Danimarka vatandaşı olmasa dahi yerel seçimlerde oy kullanabiliyor.