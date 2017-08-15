Danimarkalı adam bir anda 250 Türk akrabaya sahip oldu

DR1’de yayınlanan “Sporlös” (İz Bırakmadan) adlı programa başvurarak babasını bulmak istediğini söyleyen Thomas Knudtsen, televizyon ekibi ile önce Londra’ya gitti, ancak Londra’da babasının izine rastlayamadı. Babasının Kıbrıs Türk’ü olduğunu söyleyen Knudtsen, televizyon ekibi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giderek nüfus müdürlüğünden araştırma yaptırdı, ancak burada da bir sonuç alamayınca Kıbrıs gazetesine, babasının gençlik resminin yer aldığı bir ilan vererek beklemeye başladı. İlanın yayınlandığı günü bir kadın, ilanda yer alan telefon numarasından DR tercümanı gazeteci Sultan Çoban’ı arayarak Thomas Knudtsen’in halası olduğunu ve kendisini görmek istediklerini söyledi.



1964 YILINDA ÇALIŞTIĞI RESTORANDA TANIŞTILAR



Lefkoşe Bölgesinde Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziveren köyünde oldukça duygu yüklü anların yaşandığı aile buluşmasında Thomas Knudsten babasının yaşadığını, Londra’da oturduğunu ve babasının 10 kardeşi olduğunu öğrendi. Babaannesiyle de karşılaşan Thomas Knudtsen Kıbrıs’taki aile buluşmasında 250 kişilik yeni bir Türk ailesine kavuştuğunu söyledi. Kıbrıs’taki ilk karşılaşmanın ardından hemen Londra’ya giden Thomas Knudtsen, Tottenham’da eşiyle birlikte yaşayan 74 yaşındaki babasıyla karşılaştı ve burada üvey kız kardeşine de “merhaba” dedi.

Thomas Knudtsen’in babası Danimarka’da bir oğlu olduğunu her zaman bildiğini, etrafındakilerin buna inanmadıklarını anlattı ve Thomas’ın annesiyle, 1964 yılında çalışmakta olduğu bir restoranda tanıştığını ve kısa süreli aşk yaşadıklarını anlattı. Thomas’ın annesi Danimarka’ya dönerken yanında gitmek istemediğini söyleyen baba Mehmet Hüseyin, hayatına Londra’da devam ettiğini söyledi.



1964 yılında Londra’da İngiliz bir ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak çalışan Danimarkalı Bodil Knudsen, 1965 yılında Danimarka’ya dönünce hamile olduğunu anladı ve eşi Mehmet Hüseyin’e durumu anlattı. Ancak Mehmet Hüseyin Danimarka’da doğan oğlu Thomas’ı hiç görmedi. Bundan 10 yıl önce annesini kaybeden Thomas Knudtsen, DR1 programını arayarak babasını bulmada yardımcı olmalarını istedi.

DR1’de yayınlanan “Sporlös” programı hiç görmedikleri aile üyelerini bulmak isteyen kişilerin durumunu ele alıyor ve onlarla birlikte aile yakınlarını bulmak için yola çıkıyor. Program Danimarka’da en çok izlenen programlar arasında yer alıyor.