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    Danimarka’dan Birleşik Krallık’a elektrik hattı

    Deniz KILINÇ, DHA
    31.10.2017 - 19:14 | Son Güncelleme:

    Danimarka Enerji Bakanlığı, Birleşik Krallık ve Danimarka’yı birbirine bağlayacak olan 750 kilometre uzunluğundaki kablonun yerleştirilmesine izin verdi.

    DANİMARKA Enerji Bakanı Lars Christian Lilleholt, “Burada Danimarka için sosyal ve ekonomik olarak sallantıda olan bir durum var çünkü uzun bir zamandır Danimarka’da yeşil enerji fazlası var” dedi. Ingolf Fırtınası’nı bu duruma bir örnek olarak gösteren Lilleholt, fırtına süresince üretilen yeşil enerjinin, yalnızca Danimarka kullanımı için çok fazla olduğunu söyledi. Lilleholt, “Üretilen fazla enerji, elektrik fiyatları Danimarka’dakinden daha yüksek olan İngiltere’ye satılabilir” dedi.

    Dünyadaki en uzun doğrudan akım kablosu, Danimarka’nın güneyindeki Yutland adasından, İngiltere’nin kuzeydoğusunda yer alan Lincolnshire’a kadar uzanacak. 1400 megawatt ile kablonun aktarım kapasitesi, Danimarka’nın toplam enerji tüketiminin üçte birine denk olacak.

    Etiketler: Birleşik Krallık , 750 km
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