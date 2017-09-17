Danimarka’dan Belçika’ya ‘peçe’ teşekkürü

STÖJBERG, sosyal medya hesabından, “Belçikalı yetkililere ve yakın dostum Belçikalı Bakan Theo Francken’e çok teşekkür ediyorum. Kimliğini tespit edemeyeceğimiz kişileri ülkeye almamamız çok önemli” ifadelerini paylaştı. Bakan Stöjberg’in paylaştığı mesajın altında yapılan aşırı sağcı ve ırkçı yorumlar da dikkati çekti.

‘DANİMARKA’YA DA ALINMASIN’

Yorumlarda, kadının Danimarka'ya da alınmamasını talep eden, ülkede peçe yasağı bulunmamasını eleştiren aşırı sağcılar, Danimarka’nın bir an önce peçeye yasak getirmesini istedi.

Danimarka vatandaşı bir kadın, peçesini çıkarmayı reddettiği için dün Brüksel Havalimanı'nda ülkeye alınmayarak sınır dışı edilmiş ve Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabından, "Tunus'tan gelen bir Danimarka vatandaşı peçesini çıkarmayı reddetti. Polis kimliğini tespit edemediği için geri gönderildi" şeklinde açıklama yapmıştı.