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    Danimarka’da uçak düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

    AA
    17.10.2017 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Danimarka’da havalandıktan bir süre sonra düşen uçaktaki iki kişi öldü.

    BATI Sjaelland polisi tarafından yapılan açıklamada, Roskilde Havaalanı’ndan havalanan küçük bir uçağın kalkışından yaklaşık yarım saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle Holbaek kentinin batısındaki Audebo bölgesinde tarlaya düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçakta bulunan 56 ve 61 yaşlarındaki iki kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
    Uçağın enkazına ve cesetlere ulaşıldığı aktarılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden iki kişinin yakınlarıyla irtibata geçildiği bilgisi paylaşıldı.
    Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğü ifade edildi.

    Etiketler: Danimarka , Uçak
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