Danimarka'da öldürülen Ahmet Kaya toprağa verildi

Kaya'nın dün Şarkışla'ya getirilen cenazesi, yakınları tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Kandemir Mahallesi Goyak Sokak'taki evine götürüldü.



Kaya'nın naaşı, Büyük Cami'de öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören sırasında Kaya'nın 17 yaşındaki oğlu Mehmet Kaya, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kaya'nın eşi Nuray ile 11 yaşındaki kızı Betül ve 8 yaşındaki oğlu Yusuf Kaya da gözyaşlarına boğuldu.







Kaya'nın babası Mehmet ve annesi Ayşe Kaya, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Ahmet-Nuray Kaya çiftinin 4 ay önce bir erkek bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenildi.



Törene, Kaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve vatandaşlar katıldı.









Olay



Kaya, geçen hafta ailesiyle gittiği bir restoranda iki kişiyle tartışmıştı. Tartışmanın sürmesi üzerine Kaya, ailesini eve bıraktıktan sonra birkaç arkadaşıyla restoranın bitişiğindeki akaryakıt istasyonunda tartıştığı kişilerle buluşmuştu. 39 yaşındaki Ahmet Kaya, tartıştığı iki kişiden birinin aracını kasten üstüne sürerek çarpmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.