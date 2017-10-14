Danimarka’da öldürülen Ahmet Kaya, Şarkışla’da defnedilecek

AHMET Kaya için, Kopenhag’ın 70 kilometre batısındaki Holbaek kentindeki Süleymaniye Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cami avlusunda cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Danimarka’nın yanı sıra Almanya, Belçika ve Hollanda’dan geniş katılım sağlandı.

Daha sonra Türkiye gönderilen Kaya’nın cenazesi, memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde toprağa verilecek. Cenaze namazına katılan bir grup, olayın gerçekleştiği akaryakıt istasyonuna kadar yürüyerek, olay yerine çiçek bıraktı.

Ahmet Kaya, geçen hafta perşembe akşamı ailesiyle birlikte gittiği bir restoranda iki kişiyle tartışmıştı. Tartışmanın sürmesi üzerine, Kaya ailesini eve bıraktıktan sonra birkaç arkadaşıyla birlikte restoranın bitişiğindeki akaryakıt istasyonunda tartıştığı kişilerle buluşmuştu. Akaryakıt istasyonunda da tartışmanın devam etmesi üzerine, tartıştığı kişilerden biri, aracını Kaya’nın üstüne sürerek ağır yaralamıştı. Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.