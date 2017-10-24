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    Danimarka’da istenmeyen çocuklar için "bebek bırakma kabinleri"

    DHA
    24.10.2017 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Danimarka Meclisi’ne, ailelerin istemedikleri bebeklerini "anonim olarak" bırakabilecekleri "bebek bırakma kabinleri" kurulmasına ilişkin öneri verildi.

    İsveç Televizyonu’nun haberine göre, bir hafta önce Kopenhag’ın Glustrop bölgesinde yeni doğmuş bir bebek cesedinin bulunmasının ardından öneri Danimarka Meclisi’nde geniş destek buldu. Önerge sahipleri, Danimarka’da yılda ortalama bir çocuğun sokağa terk edildiğini ve 2004 yılından bu yana sekizi canlı ve beşi ölü toplam 13 bebek bulunduğunu anımsattılar.

    Yerel medyaya konuşan Danimarka Halk Partisi sağlık sözcüsü Liselott Blixt, çok zor durumda kalan annelerin yeni doğmuş bebeklerini sokağa bırakmaktansa, "bebek bırakma kabinleri" sayesinde güvenli bir tercihleri olacağını söyledi.

    Danimarka Radyosu’na konuşan Ebeler Sendikası Başkanı Lillian Bondo ise, asıl tehlikenin çocukların sokakta aileleri olmadan büyümeleri olduğunu vurguladı.

    Haberde, Danimarka’da halen karar aşamasında olan "bebek bırakma kabinleri" uygulamasının yürürlükte olduğu Almanya’da, kabinlere şu ana dek 500 bebeğin bırakıldığı belirtildi. 

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