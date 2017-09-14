Danimarka’da iki Türk siyasetçi istifa etti

12 yıldır Sosyal Demokrat Parti çatısı altında siyaset yaptığını belirten Neslihan Diksan, 21 Kasım’da yapılacak yerel seçimler öncesinde karalama kampanyasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Zetland adlı haber sitesinde kendisiyle ilgili bazı haberlerin çıkması üzerine istifa ettiğini anlatan Diksan, şunları söyledi: “Bu haberler beni karalama bilinciyle yapıldı. Facebook’ta beğenilerimi takip etmişler. Beğeniler ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Danimarka yönetiminde bulunduğumu yazan bir haber. Partim, UETD yönetiminde olmamı kesinlikle kabul etmedi ve bana UETD yönetiminden çıkmamı şart koştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sempati duymamın, partinin ilkeleriyle kesinlikle uyuşmadığı ve bunun kabul edilemeyecek bir durum olduğu söylendi. Basın veya Facebook aracılığıyla Danca ve Türkçe olarak ‘UETD yönetiminden çıktığımı, Cumhurbaşkanımıza sempati duymadığımı, AK Parti’ye sempati duymadığımı’ söylememi istediler. Ben de isteklerini yerine getiremeyeceğim için UETD yönetiminde kalarak partiden istifa etmeye karar verdim.”

İSTEDİKLERİ AÇIKLAMAYI YAZILI VERDİLER

“Zetland’da makelenin yayınlanmasının ardından yoğun bir şekilde baskı uygulandı. Nasıl bir açıklama yapmam gerektiğini yazılı olarak aldım. ‘Şunu söylersen ortadan problem kalkacak, seçim öncesi kendine de partiye de zarar verme, 12 yıllık emeğin var, bu emeğini yazık etme’ dediler. Bugün dünyada neredeyse her gün Türkiye hakkında karalama varken, bu şartları yerine getirerek, bu karalamalara dahil olmaktansa, şartları yerine getirmeyip partiden istifamı vermeyi daha uygun buldum.”

Facebook’ta AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı beğenilerin ardından yaşadıklarını ‘cadı avı’ olarak değerlendiren Diksan, “Benim antidemokrat olarak gösterilmem, cadı avından başka hiçbir şey değildir” diye konuştu.

‘VİDEOYU İZLEMEDEN BEĞENDİM’

2005 yılından bu yana Silkeborg Belediye Meclisi üyeliği yapan Mustafa Kellegöz ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “1.5 yıl önce Facebook’ta izlemeden beğendiğim, ‘Türk askerlerinin Lice’de bir operasyondan dönerken bozkurt işareti yaptığı’ video söz konusu sitede yer aldı. Hesabımdaki arkadaşlarımın beğendiği videonun Facebook sayfasında çıkması üzerine ben de beğendim.”

Kellegöz, yaşananlar sonrasında partisi tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etti. Zetland’ın haberinde sadece Türkiye ile bağları güçlü olan yerel siyasetçilerin gündeme gelmesinin dikkati çeken bir unsur olduğunu belirten Kellegöz, aktif siyasete devam etmek istediğini söyledi.

Danimarka’da 2013 yılında yapılan yerel seçimlerde 10’u kadın olmak üzere 38 Türkiye kökenli politikacı, farklı belediyelerden meclis üyesi seçilmişti.