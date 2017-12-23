Danimarka’da camilerin sayısı arttı

ARAŞTIRMA, Liberal Parti Venstre, Sosyal Demokrat Parti, aşırı sağ görüşlü Danimarka Halk Partisi ve Muhafazakar Halk Partisinin, 2006’daki araştırmanın güncellenmesini istemesi üzerine yapıldı. Cami sayısındaki bu değişikliğin nedeni ise ülkede Müslüman nüfusun artışıyla açıklandı. Danimarka’da 5.7 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 7’sinin Müslüman olduğu tahmin edilirken vatandaşların hangi dine mensup oldukları yasalar gereği kayıt altına alınmıyor.





29’U DİYANETE BAĞLI

Ülkede, 170 camiden 29’u Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) şemsiyesi altında hizmet verirken, bu camilerin finansmanı dernek üyeleri tarafından sağlanıyor. Eski fabrika binalarının dönüştürülerek cami olarak kullanıldığı Danimarka’da, temelden inşa edilen ilk Türk camisi Hedehusene Fetih Camisi 2014’te ibadete açılmıştı.

Arhus kentinde sıfırdan inşa edilen Ulu Cami’nin açılışı da bu yıl yapılmıştı. Temelden inşa edilen 3’üncü Türk camisi Roskilde Ayasofya Camisi’nin inşaatında ise sona gelindi. Caminin yılbaşından sonra hizmete girmesi bekleniyor.





YURTDIŞI FİNANSMANLI CAMİLER TEPKİ ÇEKİYOR

Öte yandan başkent Kopenhag’da 2014’te hizmete giren ‘Hamad Bin Khalifa Medeniyet Merkezi’ adlı külliye şeklinde tasarlanan ülkenin ilk minareli camisinin finansmanının Katar tarafından yapılması tepki çekmişti.

Yine başkentte 2015’te hizmete giren ve temelden inşa edilen İmam Ali Camisi’nin bir kısmının İran tarafından finanse edildiğinin ortaya çıkması da ülke kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.