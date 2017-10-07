Danimarka’da burka ve peçe yasaklanıyor

DANİMARKA Halk Partisi, burka ve peçenin yasaklanması için yasa tasarısı sunacağını açıklamıştı. Sosyal Demokrat Partinin de yasaktan yana olduğunu açıklamasının ardından koalisyonun büyük ortağı Liberal Parti de yasağı destekleyeceğini açıkladı. Üç büyük partinin tavırlarını açıklamalarının ardından yasağa bir destek de Liberal İttifak (Liberal Alliance) Partisi’nden geldi. Yasa tasarısı önümüzdeki günlerde parlamento genel kuruluna gelecek.

Anlaşma sağlanmasının ardından Danimarka Halk Partisi Yabancılar Politikalarınından Sorumlu Sözcüsü Martin Henriksen, bir sonraki adımın kamu çalışanlarının ve küçük yaştaki kız çocuklarının başörtüsü takmalarının yasaklanması olabileceğini söyledi.

AVUSTURYA’DA İLK BURKA KAVGASI

Avusturya’nın başkenti Viyana’da ise burka giyen bir genç kız hakkında, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından tutanak tutuldu. Avusturya basınında yer alan haberlere göre, Viyana’da bir metro istasyonunda, 41 ve 26 yaşlarındaki iki kadın, Müslüman bir genç kızı 1 Ekim’de yürürlüğe giren burka yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle sözle taciz etti. Müslüman genç kız ile Avusturyalı kadınlar arasında çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine polis çağırıldı. Güvenlik güçleri, arbade sırasında Avusturyalı iki kadını iterek yere düşürdüğü ve burka yasağına muhalefet ettiği suçlamasıyla Müslüman genç kız hakkında tutanak tuttu. Polis Sözcüsü Daniel Fürst, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, örtülü kadının polise direnmediğini ve kimlik tespiti için yüzünü açtığını söyledi.