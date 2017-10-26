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    Danimarka Prens’i kral gibi karşıladı

    AA
    26.10.2017 - 12:12 | Son Güncelleme:

    İngiliz kraliyet tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry, ilk kez resmi olarak ziyaretlerde bulunmak üzere Danimarka’ya gitti.

    KOPENHAG’da iki gün sürecek ziyaretinde Harry, Amalienborg Sarayı’nda Kraliçe 2. Margrethe tarafından kabul edildi. Prens Harry daha sonra şehir merkezindeki Tivoli Bahçelerini ziyaret etti ve burada bir restoranda İngiltere Büyükelçiliği tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.
    Ziyaretlerin gerçekleştiği mekanların önünde toplanan halk, Prens Harry’e sevgi gösterisinde bulundu. Prens Harry de vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
    Danimarka ziyaretinin ikinci gününe Prens Harry’nin Danimarka Prensi Joachim ile savaş gazilerini ve bir okulu ziyaret edecek.

    Danimarka Prens’i kral gibi karşıladıDanimarka Prens’i kral gibi karşıladıDanimarka Prens’i kral gibi karşıladıDanimarka Prens’i kral gibi karşıladıDanimarka Prens’i kral gibi karşıladı




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