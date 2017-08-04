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    Danimarka Prensi eşi Kraliçe ile aynı yere gömülmeyi reddetti

    DHA
    04 Ağustos 2017 - 10:19Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 10:24

    Danimarka Kraliçesi Margretheın eşi Danimarka Prensi Henrik kendisine şimdiye kadar "kral" unvanı verilmediği için eşi ile aynı yerde gömülmeyi reddetti.

    Danimarka Kraliyet Sarayı, Prens’in kararını dün yaptığı bir açıklama ile teyid etti.

    Danimarka Kraliçesi Margrethe ile 50 yıldır evli olan Prens Henrik, kendisine "Prens" yerine "Kral" ünvanı verilmemesinden dolayı duyduğu memnuniyetsizliğini uzun yıllardı çeşitli vesilelerle dile getiriyordu.

    Danimarka Kraliyet Sarayı İletişim Şefi Lene Balleby konu ile yaptığı açıklamada, "Prensin Danimarka Monarşisi içindeki rolü ve unvanından hoşnut olmadığı bir sır değil. Prensin öldükten sonra eşi Kraliçenin yanına gömülmek istememe kararı, arzu ettiği rol ve unvana sahip olmamasından kaynaklanan, eşi ile eşit muamele görmemesinin doğal bir sonucu" diye konuştu.

    Danimarka Kraliçesi 77 yaşındaki Margrethe’in, eşi Prens Henrik’in kararını anlayışla karşıladığı belirtildi.

    Fransa’nın güneybatısındaki Bordeaux dışında Talence’de 1934 yılında, "Henri-Marie-Jean Andr de Laborde de Monpezat" adıyla dünyaya gelen Prens Henrik, 10 Haziran 1967’de o zaman Danimarka tahtının varisi olan Prenses Margrethe ile evliliğinin ardından ismini resmen Henrik olarak değiştirmişti. 

    Etiketler: Danimarka , KRAL , Kraliçe
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