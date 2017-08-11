Danimarka donanması kayıp denizaltıyı arıyor

DANİMARKALI mucit Peter Madsen’in kendisinin tasarlayıp ürettiği, dün Danimarkalı bir gazeteciyle birlikte denize açıldığı özel yapım denizaltının cuma sabahı 02.30’a kadar limana dönmemesi üzerine kayıp ihbarı yapıldığı öğrenildi.

Donanma sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre kayıp denizaltı en son dün gece liman bölgesi açıklarında bir şilep tarafından, gece 01.00 dolaylarında da Danimarka ile İsveç’i ayıran Öresund Boğazında görülmüş.

Denizaltının sahibi Peter Madsen kendi tasarlayıp imal ettiği denizaltı ve roketlerle tanınıyor.