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    Danayı sedyeyle taşıdılar!

    Sinan KABATEPE/ERĞELİ (Zonguldak), (DHA)
    19.02.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, otlarken kayalıklardan yuvarlanan dana, itfaiye ekibi tarafından kurtarılıp sedyeyle kamyona taşındı.

    KEPEZ Mahallesi’nde bulunan Yaralı Barajı çevresinde otlayan dana, yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Kayalıklara çarparak düşen dananın sahibi Orhan Duru, kendi imkânlarıyla hayvanı kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istedi.

    Ereğli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, kayalıkların arasından çıkardığı danayı yürütemeyince, yanlarında getirdikleri sedyeye koydu. Sedyeden düşmemesi için bağlanan dana, itfaiye ekiplerince taşınarak patika yola çıkarıldı. Kamyonetle ahıra götürülen dana, Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildi.

     

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    Etiketler: dana , kurtarma , sedye , son dakika
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