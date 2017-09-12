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    Dan Brown’dan ‘Başlangıç’

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 13:13 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 13:13

    Dan Brown’ın Profesör Robert Langdon’ın maceralarını anlattığı yeni kitabı ‘Başlangıç’ 3 Ekim’de raflardaki yerini alacak.

    Bilbao’daki Guggenheim Müzesi’nde başlayan romanda Harvard Simgebilim Profesörü Robert Langdon, en parlak öğrencilerinden biri olan Kirsch’ün özel bir davetine katılır.  Kirsch, herkesi şaşırtacak bir buluşun dönüm noktasında olduğunu, o güne dek kabul görmüş her şeyin seyrini sonsuza dek değiştirecek bir keşif yaptığını açıklar. Kirsch’ün devrim yaratacak buluşunun ebediyen yok olabileceği tehdidiyle yüzleşen Langdon, bu sefer modern sanat ve şaşırtıcı sembolleri izleyerek zamanla amansız bir yarışa girişir.

    3 Ekim’de raflardaki yerini alacak olan kitabın ilk bölümü 13 Eylül saat 00.00’da Altın Kitaplar’ın web sayfasından okunabilecek.

    Etiketler: kitap sanat , Dan Brown , Altın Kitaplar
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