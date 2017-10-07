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    Hürriyet >Dünya>Damla ve Emirhan, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi

    Damla ve Emirhan, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi

    AA
    07.10.2017 - 14:49 | Son Güncelleme:

    Fransa’nın Mulhouse kentindeki yangında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Damla ve 6 yaşındaki Emirhan Aksu kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş’ta defnedildi.

    İKİ kardeşin naaşı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Ferhuş Kırım Mezarlığı’na getirildi. Cenazelerin getirilişi sırasında anne Hüsne Aksu, cenaze aracını açtırarak, “Sizin yerinize ben öleydim kuzum” diyerek ağladı. Anne, yakınlarınca teskin edilmeye çalışıldı. Dulkadiroğlu Müftüsü Davut Polat, törende yaptığı konuşmada, Aksu kardeşlerin ‘minik şehitler’ olduğunu belirtti.
    Damla ve Emirhan Aksu’nun cenazeleri, öğle vakti burada kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

    Damla ve Emirhan, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi

    TAZİYELERİ DEDELERİ KABUL ETTİ
    Törene, Aksu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Faruk Eraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askerlerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Taziyeleri çocukların dedeleri Salman Aksu ve Alaaddin Akçadağ kabul etti.
    Fransa’nın Türk nüfusun yoğun yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi’nde 2 Ekim’de çıkan yangında 3’ü Türk vatandaşı 5 kişi yaşamını yitirmiş, 3’ü ağır 8 kişi yaralanmıştı. Aynı binada oturan komşuları yangını bilerek çıkardığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

    Damla ve Emirhan, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi

    Damla ve Emirhan, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi

    Damla ve Emirhan, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi

    Damla ve Emirhan, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi

    Etiketler: FRANSA , Yangın , Kundaklama , Damla Aksu , Emirhan Aksu
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