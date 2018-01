Damla Can Survivor 2018’e dahil oldu mu? Survivor All Star ne zaman?

10 Şubat Cumartesi günü başlayacak olan Survivor 2018’in kadrosuyla ilgili yeni detaylar ve iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Uçankuş'un haberine göre Survivor 2016'da gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Damla Can, All Star sezonunun kadrosuna katıldı. Ancak Acun Ilıcalı’nın Damla Can’ın kadroda yer alacağına dair bir paylaşımda bulunmaması nedeniyle haberler iddia niteliği taşıyor.



DAMLA CAN KİMDİR?



Performansıyla olduğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Damla Can, Survivor 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti. Gönüllüler takımının öne çıkan yarışmacılarından birisi olan, Damla Can oldu. Damla 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor

SURVİVOR'A GİDECEK İSİMLER AÇIKLANDI



Nevin Yanıt

Hilmicem İntepe

Murat Ceylan

Adem Kılıççı

Nihat Doğan

Ümit Karan

Hakan Hatipoğlu

Cumali Akgül

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın