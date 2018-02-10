Damla Can kimdir? Survivor All-Star takımı yarışmacısı Damla Can kaç yaşında?

Survivor 2018’in sürpriz ismi olan Damla Can, tanıtım görüntülerinin en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri oldu. All Star sezonuna katılacağı son anda belli olan Damla Can, 2016 sezonunun en başarılı kadınlarından biriydi. İşte soğuk kanlı ve sakin tavrıyla hatırlanan Damla Can hakkında merak edilenler!

Sporcu kimliğini Instagram paylaşımlarıyla da gözler önüne seren Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgileniyor. Bu yıla dair iddiasını “Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.” sloganıyla ortaya koyan hırslı All-Star yarışmacısı, 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti.

Pek çok Survivor yarışmacısı gibi Damla Can da zorlu yarışmaya gitmeden önce Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Mücadeleci yapısından bahseden Damla, takipçilerinden şu sözlerle destek istedi:

“Bu zamana kadar en ufak mücadeleden kaçmadan her şeyimle sadece kendim oldum! Ve şimdi kocaman bir ailemle yeniden sizler için savaşacağım. Şimdi sıra bizde sizin gücünüzle bu sene her şey çok daha iyi olacak sabredin.