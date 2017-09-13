Damızlık düve desteğinde tanım değişti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğe konu olan "damızlık dişi buzağı" tanımında değişikliğe gidildi.

Daha önce "Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en fazla 8 aylık dişi buzağıyı" kapsayan tanım, "teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenecek, TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı dişi sığır" olarak yeniden düzenlendi.



