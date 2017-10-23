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Damcıoğlu'nu yıllar sonra şoke eden icra yazısı

Dinçer GÖKÇE
23.10.2017 - 09:21 | Son Güncelleme:

Türkiye’ye kantoyu sevdiren isim olarak bilinen sanatçı Nurhan Damcıoğlu (76), Sanatçı ve Dostlar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi’nin başlattığı 7 bin 300 liralık icra takibi ile şoke oldu. Damcıoğlu, yıllar önce sattığı evin ödenmeyen aidatları nedeni ile yapılan icra takibine itiraz ederken, takibe dayanak olan genel kurul kararının iptali için de dava açtı.

EVİNİ 2005 YILINDA SATTI
Sanat yaşamına çocuk yaşta başlayan, yarım asrı aşkın bir süre sahnelerde kalan Nurhan Damcıoğlu’nun başı bir süredir, yapılan bir icra takibi ile dertte.Damcıoğlunu yıllar sonra şoke eden icra yazısı
Damcıoğlu, Sarıyer Tarabya’da bulunan Sanatçılar Sitesi’nde uzun süre önce bir ev aldı. Ancak, Damcıoğlu geçirdiği trafik kazası sonrası söz konusu evi 2005 yılında sattı. Damcıoğlu, evini satınca üyesi olduğu kooperatiften ayrılmak istese de o dönem, yönetim bulunmadığı için bu işlemi yapamadı.

İZMİR’E İCRA YAZISI GİTTİ
İzmir’e yerleşen sanatçı geçen yıl evine gelen bir icra yazısı ile şoke oldu. 7 bin 374 liralık icra takibini, Sanatçı ve Dostlar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi’nin  başlattığı anlaşıldı. Gerekçeyi ise, Damcıoğlu’nun 2005 yılında sattığı dairenin o tarihten sonraki ödenmeyen aidatları oluşturdu. Damcıoğlu yapılan icra takibine avukatı Volkan Kayan aracılığı ile itiraz etti. Kooperatif avukatları ise itirazın iptali için İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde itirazın iptali için dava açtı.

KARARIN İPTALİNİ İSTEDİ
Anılan dava devam ederken Damcıoğlu’nun avukatı, söz konusu icra takibine dayanak oluşturan genel kurul kararının iptali için başka bir dava açtı.

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen ve ilk duruşması geçen 16 Ekim’de görülen davaya taraf avukatları katıldı. Anılan davada, Damcıoğlu’nun avukatı Kayan, müvekkilinin evini satması ile kooperatif üyeliğinin fiilen sona erdiği görüşüne vurgu yaptı. Kooperatif avukatı Sebil Abay ise, davanın süresindeDamcıoğlunu yıllar sonra şoke eden icra yazısı
açılmadığını, yanıtların çelişkili olduğuna işaret etti.

Etiketler: avukat Volkan Kayan
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