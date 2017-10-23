Damat Kavurmacı dördüncü sanık

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Cezaevi’ndeki büyük duruşma salonunda gördüğü ilk duruşmaya, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk

Güllü’nün de bulunduğu 31 tutuklu sanık katıldı. Duruşmada 50 tutuksuz sanık da hazır bulundu.

Duruşmanın başında mahkeme sanıkların kimlik tespitlerini yaptı. Mahkeme heyeti daha sonra iddianameyi okudu. Mahkeme, 5 gün peş peşe sürecek duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından sanıkların ifadelerini almaya başlayacak. Ömer Faruk Kavurmacı, terör örgütünün firari lideri Fetullah Gülen ile firari sanıklar TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın ardından dördüncü sanık olarak yer alıyor.

15 TEMMUZ’DAN SONRA TUTUKLANMIŞLARDI



Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) üyesi işadamları yönelik operasyon, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütünün finansal ayağı oldukları gerekçesiyle yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de bulunduğu 31’i tutuklu 86 kişiye dava açtı.

İddianamede, firari sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın “anayasayı ihlal”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıldan 25 yıl 6’şar aya kadar hapisleri istenmişti.

Aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü, İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer’in de bulunduğu diğer 83 işadamının ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari içinse “örgüt üyeliği” suçunun yanında “özel belgede sahtecilik” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülmüştü.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR