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    Damat iPhone 8 dağıttı zannedildi... Gerçek çok farklı çıktı

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 14:22 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'da bir düğünde koli koli iPhone 8 dağıtıldı haberleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak gerçek farklı çıktı. Düğüne katılan damadın bir akrabası, davetin nişan olduğunu söyledi ve iPhone kutularına benzer paketlerin içinde şeker olduğunu açıkladı.

    Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen bir düğünde inanılması zor bir olay yaşandığı, damatın davetlilere nikah şekeri yerine yüzlerce iPhone 8 hediye ettiği belirtilmişti. Ancak gerçek farklı çıktı.

    Düğüne katılan ve damadın akrabası olduğu belirtilen Mohammad Al Haqqan, davetin bir düğün değil, nişan partisi olduğunu açıklarken, "Koli koli iPhone 8 dağıtıldığı haberleri yalan. Onlar iPhone 8 kutularına benzer bir ambalaja yerleştirilmiş şekerlerdi." dedi. iPhone 8 kutularına benzer kutular kullanıldığı belirtilen düğünle ilgili Haqqan, 'İçeriğinde Malaka şekeri vardı. Bu şekerleri dağıtmak bizim geleneğimizde adettendir" dedi.

    Etiketler: iphone8
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