Damat iPhone 8 dağıttı zannedildi... Gerçek çok farklı çıktı

Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen bir düğünde inanılması zor bir olay yaşandığı, damatın davetlilere nikah şekeri yerine yüzlerce iPhone 8 hediye ettiği belirtilmişti. Ancak gerçek farklı çıktı.

Düğüne katılan ve damadın akrabası olduğu belirtilen Mohammad Al Haqqan, davetin bir düğün değil, nişan partisi olduğunu açıklarken, "Koli koli iPhone 8 dağıtıldığı haberleri yalan. Onlar iPhone 8 kutularına benzer bir ambalaja yerleştirilmiş şekerlerdi." dedi. iPhone 8 kutularına benzer kutular kullanıldığı belirtilen düğünle ilgili Haqqan, 'İçeriğinde Malaka şekeri vardı. Bu şekerleri dağıtmak bizim geleneğimizde adettendir" dedi.