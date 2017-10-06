Damadı: SP, Erbakan'ı temsil etmiyor

SP’ye haciz sürecini başlatan ETAŞ AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Altınöz, SP’yi bu olayda da Milli Görüş prensiplerine aykırı hareket etmekle suçladı. Altınöz, şunları söyledi: “Taraflar arasında devam eden hukuki süreç kiracımız tarafından siyasi bir malzeme haline getirilmiş ve Milli Görüş prensiplerine uygun davranmadıkları kamuoyu nezdinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar, kira ilişkisinin söz konusu kiracı gibi siyasi malzeme haline getirilmemesi çekincelerimizden değil, Erbakan Hocamızın bizlere öğretiği Milli Görüş terbiyesindendir.”



