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    Damadı: SP, Erbakan'ı temsil etmiyor

    Turan YILMAZ/ANKARA
    06.10.2017 - 00:49 | Son Güncelleme:

    MERHUM Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz, kira borcu nedeniyle mahkemelik oldukları Saadet Partisi’ni (SP), “Erbakan’ın temsilcisi ve yolunun takipçisi” olmamakla eleştirdi.

    SP’ye haciz sürecini başlatan ETAŞ AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Altınöz, SP’yi bu olayda da Milli Görüş prensiplerine aykırı hareket etmekle suçladı. Altınöz, şunları söyledi: “Taraflar arasında devam eden hukuki süreç kiracımız tarafından siyasi bir malzeme haline getirilmiş ve Milli Görüş prensiplerine uygun davranmadıkları kamuoyu nezdinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar, kira ilişkisinin söz konusu kiracı gibi siyasi malzeme haline getirilmemesi çekincelerimizden değil, Erbakan Hocamızın bizlere öğretiği Milli Görüş terbiyesindendir.”

    Etiketler: Saadet Partisi , Necmettin Erbakan , gazetehaberleri
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