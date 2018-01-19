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    ‘Daltonlar’ tutuklandı

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    19.01.2018 - 21:51 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ’nden gelerek İstanbul’daki otogar ve hastanelerde yankesicilik yapan ve ‘Dalton kardeşler’ olarak adlandırılan 5’i kardeş 6 kişi tutulandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Veysel Keleş, Zeki Keleş, Ali Keleş, Urfan Keleş, Yıldırım Keleş ve Bülent Andağ sevk edildikleri İstanbul nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce “Elde ve üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık ve bu suçu işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklandı. “Dalton kardeşler”in 20 Ağustos 2017 ile 2 Ocak 2018 arasında Bayrampaşa’da bulunan Büyük İstanbul Otogarı ile Kartal’da bulunan Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nitelikli şekilde hırsızlık suçlarını bir çok kez işledikleri ifade edildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Kocaeli , daltonlar , son dakika
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