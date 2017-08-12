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    Dalış eğitmeni havuzda hayatını kaybetti

    Latif SANSÜR (DHA)
    12 Ağustos 2017 - 10:48Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 10:48

    Kuşadası'ndaki bir dalış merkezinde usta dalış eğitmeni 34 yaşındaki Serhat Arıkan, evinin havuzunda kalbi durmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerince yaşama döndürüldükten sonra hastaneye kaldırılan Arıkan, kurtarılamadı.

    Dalış eğitmeni Serhat Arıkan dün akşam, Kuşadası'ndaki Beyazgül Sitesi'ndeki evinin havuzunda, arkadaşları tarafından kalbi durmuş halde bulundu. Arıkan'a ilk müdahaleyi sevk edilen 112 ekibi yaptı. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yaşama döndürülen Arıkan, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Arıkan, kurtarılamadı. Sitedeki komşuları Serhat Arıkan'ın havuzda zaman zaman nefes tutma egzersizleri yaptığını söyledi. Vücudunda darp ve bir yara izi bulunmadığı belirtilen Arıkan'a, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Dalış camiasında çok sevilen Serhat Arıkan'ın ölümü Kuşadası'nda üzüntü yarattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Dalış eğitmeni havuzda hayatını kaybetti

    Etiketler: HAVUZ , Dalış eğitmeni , Kuşadası
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