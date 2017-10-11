Dalgıçlı zehir çetesine baskın

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ay önce, bir çetenin Güney Amerika'dan yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takipte, çetenin Venezuela ve Dominik Cumhuriyeti uyruklu 3 üyesi belirlendi. Çete üyelerinin bankacı Deniz H. isimli kadın ve Ö.E. ile irtibatlı olduğu belirlendi.



Polisin tespitine göre, çete, uyuşturucuyu önce bir sandığa koydu. Bu sandıklar Güney Amerika'da dalgıçlarla geminin tabanına zulalandı. Gemi yola çıkarken, dalgıçlar da uçakla Türkiye'ye geldi. Kocaeli Körfezi'nde demirleyen gemilerdeki kokain, çetenin Türkiye'ye gelen dalgıçları tarafından çıkarıldı.

Sürat teknelerine yüklenen uyuşturucu kıyıya götürüldü. Çalışmalarda uyuşturucunun Darıca'da bir villada zulalandığı buradan lüks araçlarla İstanbul'a götürüldüğü belirlendi.





Yapılan tespitlerin ardından, Kocaeli, Pendik ve Avcılar'da düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu çetesi üyeleri Dominik Cumhuriyeti vatandaşı M.A.A. (32), Venezuela vatandaşı J.R.C.E.(41) ile S.M.M.A.(25), ve M.R.A.(67), Ö.E.(38) ve bankacı kadın Deniz H. yakalandı. Aramalarda 68 kilo Kokain, 40 bin Dolar, 1 tabanca, 2 dalgıç kıyafeti, 1 su altı motoru ele geçirildi.



Çetenin Türkiye'deki uyuşturucu transferi için Bankacı Deniz H.'ye ait araçları kullandığı saptandı. Çete elebaşı M.M.A ile dini nikah yaptığı öne sürülen Deniz H’nin dikkat çekmemek için bankada çalıştığı iddia edildi. Ele geçen kokainin 1.5 kilosunun Deniz H.'nin eşi ile kaldığı evde bulunduğu bildirildi. 3’ü yabancı uyruklu 6 kişiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.