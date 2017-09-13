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Dalbastı kirazı üreticinin yüzünü güldürdü

Hürriyet Haber
13.09.2017 - 11:38 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 11:39

Malatya'da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olan ve kendine has tadıyla bilinen dalbastı kirazında üreticiler bu yıl 2 milyon 500 bin liralık ihracat gerçekleştirdi.

Yeşilyurt ilçesinde üretilen kiraz, bu yıl çarşı-pazarda 4-6 liraya kadar alıcı buldu. Yaklaşık 570 ton kiraz ihraç edilirken iç piyasada yaklaşık 400 ton kiraz tüketildi. İhracatın büyük bölümü Avrupa ülkeleri yanı sıra Rusya ve Çin'e gerçekleştirildi. 

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, yaptığı açıklamada, bu yıl kirazın rekoltesinin ve kalitesinin yüksek olduğunu söyledi. 
Solmaz, yörelerine özgü kirazın hem kalite hem de kalibre yönünden kaliteli bir tür olduğunu belirterek, kirazın ihracata da uygun olduğunu ifade etti. 
İlçenin bulunduğu konum itibarıyla kiraz üretimi için elverişli, burada yetişen "dalbastı" diye adlandırılan kirazın da aroma ve tat bakımından farklı olduğunu aktaran Solmaz, şöyle devam etti: 

"Yaz mevsiminde ilçe gündüzleri sıcak, geceleri ise serin bu durum kirazın aromasına farklı bir tat katarak, kirazımı aranan bir ürün yapıyor. Bu yıl ilçemizde 970 ton kiraz üretildi. Bunun 570 tonunu ihraç ettik, yaklaşık 400 tonu da iç piyasada değerlendirildi. 

Yöremize özgü kiraz, yurt içi ve dışında yoğun talep görüyor. Kirazın tadını ve aromasını bilenler özellikle bizlerden kiraz talep ediyor. Bu yıl kiraz ihracatında üreticilerimiz yaklaşık 2 milyon 500 bin lira, iç piyasadan da ilçe yaklaşık 2 milyon lira gelir elde etti. Kirazımızın kilogramı piyasada 4 ila 6 lira arasında satıldı. Kiraz, kalibresi yüksek ve kaliteli olduğu için kolay alıcı buldu. Üreticilerimiz bu yılki üründen memnun." 

Solmaz, kiraz ihracatının daha çok Almanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin'e gerçekleştirildiği de sözlerine ekledi. 

ÜRETİCİ MEMNUN 
Üreticilerden Mehmet Aslan ise bu yıl ürünün kalitesinden ve rekolteden memnun olduklarını belirterek, maddi olarak da yüzlerinin güldüğünü söyledi. 
Üretici Abuzer Arıkan da Yeşilyurt Ziraat Odasının ilçede kiraz bahçelerini toplu ilaçladığını dolayısıyla ürünlerinde kiraz sineği ile diğer hastalıkların görülmediğini anlatarak, bu yıl kaliteli kiraz ürettiklerini söyledi. 

Kaliteli ürünün talebi de artırdığına dikkati çeken Arıkan, "Kirazlarımıza adeta gözümüz gibi baktık ve kaliteli ürünler ortaya çıktı. Kirazımız kaliteli ve kalibresi yüksek olduğu için de kolay alıcı buldu. Bu yıl dalbastı kirazını pazarlamada sıkıntı çekmedik. Elde ettiğimiz gelirden de son derece memnunuz." diye konuştu. 

Etiketler: Yeşilyurt Ziraat Odası , Doğan Solmaz , Dalbastı kirazı
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