Dakika dakika 15 Temmuz'un 1. yıldönümü

03.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de konuştu.

03.00 - Meclis Başkanı İsmail Kahraman TBMM'de konuştu.

02.30 - Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştiriliyor.

02.25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi. TBMM'de şehitleri anma töreni düzenleniyor.

00.13 - 81 ilde selaların okunmasıyla birlikte demokrasi nöbetleri başladı.

23.33 - Havalimanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gidiyor. Demokrasi nöbetleri gece yarısından sonra, pazar gece yarısına kadar İstanbul'da sürecek.

23.05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı'nın açılışını yaptı. Kuran tilavetinin ardından şehitlerin isimleri okundu ve saygı ışıkları yakıldı.

22.42 - ABD'nin Guantanamo'da tuttuğu terör zanlılarına turuncu tulum giydirmesine gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'cülerin bunlar iyi günleri. Bunları artık tek tip elbiseyle mahkemeye çıkaralım" dedi ve konuşmasını tamamladı.

22.02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başladı: "Vatanına, milletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum."

21.58 - Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar sahnede. Az sonra konuşma yapması bekleniyor.

21.30 - Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına başladı: "Hüznümüz dağlar kadardır. Şehitlerimiz kalbimizde ebediyyen yaşayacak, boyun bükmüyoruz, bükmeyeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız."

21.22 - Şehitler için dua ediliyor.

21.03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettikten sonra tören alanına ulaştı. Erdoğan şu anda tören sahnesinden halkı selamlıyor.

20.52 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'dan 15. Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşü başladı.

20.30 - Ulus ve Kızılay’daki yürüyüş öncesi 49 bomba imha uzman ekipleri dedektör köpeklerle vatandaşların toplanacağı alanlarda bomba araması yaptı. Bu dakika itibariyle Ulus'ta binlerce kişi toplandı. Bu arada Ankara Valisi Ercan Topaca ve Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan alana gelerek yürüyüşe katılan vatandaşlarla sohbet etti.

20.00 - Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda bakan şu anda Çengelköy'de yürüyor, vatandaşlarla selamlaşıyor. Beylerbeyi üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne az sonra ulaşacak. Yıldırım, Çengelköy'de bekleyenlere yaptığı konuşmada, "Çok değerli Çengelköylüler, değerli hemşehrilerim, aziz İstanbullular... Şimdi hep beraber Şehitler Abidesi'ne doğru yürüyoruz. Gelecek için, istiklal için, İstikbal için, bir daha terör örgütlerinin, darbecilerin, bu ülkede her hangi bir kalkışmaya cesaret edememeleri için, birlik için, beraberlik içini, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için hep beraber yürüyoruz arkadaşlar" dedi.

19.35 - Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyanlar , çeşitli sloganlar atıyor. Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları yansıtılıyor.

19.00 - Yüzbinlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, anıtın yapıldığı bölgenin önündeki tören alanı ve çevresine ulaşmış durumda. Altunizade'ye doğru Anadolu yakası semtlerinden gruplar yürüyüşünü sürdürüyor. Yürüyüşün bir saat sonra noktalanması ve törene geçilmesi bekleniyor.

18.30 - İstanbul'daki Milli Birlik Yürüşüyü Anadolu Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru resmen başladı.

18.20 - Ankara'daki yürüyüş için vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Ulus’taki Birinci Meclis’in önünde toplandı. Yürüyüş için Başkentte olağanüstü güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti. Ulus meydanına giden bütün yollar ve ana arterler trafiğe kapatılırken polis bariyerlerle kontrol noktaları oluşturdu. Alana giren herkesin üstü tek tek aranıyor. Kontrol noktalarına X-Ray cihazları konulurken, alanın çevresinde bulunan yüksek binalara da keskin nişancıların yerleştirilmesi dikkat çekti. Kızılay meydanına yürüyüş saat 22.00’da başlayacak. Alanda özel harekat polisi ile terör ve istihbarat polisinin de görev aldığı görüldü. Meclis önünde toplanan vatandaşlar buradan Kızılay meydanına yürüyecek, ardından da gece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla birlikte Meclis’e yürüyecek.

18.00 - İstanbul'daki Milli Birlik Yürüyüşü'nün resmen başlamasına yarım saat kaldı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu platformun tam karşısına kurulan basın platformunda etkinliği takip ediyor. Alanda çok sayıda ambulans bekletilirken, sağlık kabini, mescit çadırları ve dinlenme yerleri de bulunuyor. Anma töreni, Çengelköy, Kısıklı ve Altunizade'de toplanan vatandaşların 18.30'da yürüyerek etkinlik alanına gelmesiyle başlayacak. Şu anda Yenikapı'dan tören için tekneler kalkıyor.

17.12 - İstanbul'da binlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşe başladı. Anadolu Yakası'nda Altunizade sapağından itibaren büyük bir kalabalık güvenlik kontrol noktalarından geçerek törenin düzenleneceği bölgeye ilerliyor. Avrupa Yakası'ndan da kafileler halinde Asya Yakası'na geçişler sürüyor. Şehir Hatları vapurları ile geçişler sürerken tören alanına Zincirlikuyu'dan yürüyerek gitmek isteyenlere şimdilik izin verilmiyor.

16.45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Helikoptere, iki askeri helikopter öncülük etti.

16.25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçakla İstanbul'a ulaştı. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nin protokol alanına da koruma polislerinin dışında hiç kimse alınmıyor.

15.45 - İstanbul ve Ankara'da görerek uçuş yapan sivil uçak ve helikopterlere uçuş yasağı getirildi.

14.18 - 15 Temmuz şehitleri Türkiye'nin dış temsilciliklerinde de anılıyor.

13.00 - TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Özel Gündemi ile toplanıyor. Tarihi oturum gergin geçiyor.

12.00 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yürüyüş öncesi trafiğe kapatıldı.

10.46 - Hürriyet'in bugünkü başyazısı:

10.45 - Hürriyet yazarlarının bugün yayınlanan 15 Temmuz konulu yazıları:

10.05 - Başkent Ankara'da Demokrasi Nöbeti hazırlıklarda sona gelindi. Anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen vatandaşlar geceyi burada geçirdi - Darbe girişimine direnişin sembol mekanlarından TBMM, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Genelkurmay Başkanlığı, Yenimahalle'deki MİT kampüsü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün önünde yapılacak anma etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor.

06.49 - İstanbul'un birçok meydanında anma programları düzenlenirken, bazı bölgelerde vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu.