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Dakika dakika 15 Temmuz'un 1. yıldönümü

hürriyet.com.tr
15.07.2017 - 17:36 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 14:30

Tam bir yıl önce hain darbecilerin tanklarına, silahlarına siper olmak için sokağa dökülen Türkiye, bugün demokrasiye bağlılığını bir kez daha haykırmak ve şehitleri anmak için sokakta... 15 Temmuz'un 1. yıldönümü etkinliklerini Hürriyet geniş bir muhabir ve fotomuhabir kadrosuyla izliyor. İşte dakika dakika canlı yayın:

03.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de konuştu.

03.00 - Meclis Başkanı İsmail Kahraman TBMM'de konuştu.

02.30 - Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştiriliyor.

02.25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi. TBMM'de şehitleri anma töreni düzenleniyor.

00.13 - 81 ilde selaların okunmasıyla birlikte demokrasi nöbetleri başladı.

23.33 - Havalimanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gidiyor. Demokrasi nöbetleri gece yarısından sonra, pazar gece yarısına kadar İstanbul'da sürecek. 

23.05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı'nın açılışını yaptı. Kuran tilavetinin ardından şehitlerin isimleri okundu ve saygı ışıkları yakıldı.

Dakika dakika 15 Temmuzun 1. yıldönümü

22.42 - ABD'nin Guantanamo'da tuttuğu terör zanlılarına turuncu tulum giydirmesine gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'cülerin bunlar iyi günleri. Bunları artık tek tip elbiseyle mahkemeye çıkaralım" dedi ve konuşmasını tamamladı.

22.02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başladı: "Vatanına, milletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler KöprüsündeCumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

21.58 - Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar sahnede. Az sonra konuşma yapması bekleniyor.

Dakika dakika 15 Temmuzun 1. yıldönümü

21.30 - Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına başladı: "Hüznümüz dağlar kadardır. Şehitlerimiz kalbimizde ebediyyen yaşayacak, boyun bükmüyoruz, bükmeyeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız."

Hiçbir zaman teslim olmadık'Hiçbir zaman teslim olmadık'

21.22 - Şehitler için dua ediliyor.

21.03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettikten sonra tören alanına ulaştı. Erdoğan şu anda tören sahnesinden halkı selamlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler KöprüsündeCumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

20.52 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'dan 15. Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşü başladı.

Dünya medyası 15 Temmuz yıldönümü törenlerini böyle gördüDünya medyası 15 Temmuz yıldönümü törenlerini böyle gördü

20.30 - Ulus ve Kızılay’daki yürüyüş öncesi 49 bomba imha uzman ekipleri dedektör köpeklerle vatandaşların toplanacağı alanlarda bomba araması yaptı. Bu dakika itibariyle Ulus'ta binlerce kişi toplandı. Bu arada Ankara Valisi Ercan Topaca ve Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan alana gelerek yürüyüşe katılan vatandaşlarla sohbet etti.

20.00 - Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda bakan şu anda Çengelköy'de yürüyor, vatandaşlarla selamlaşıyor. Beylerbeyi üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne az sonra ulaşacak. Yıldırım,  Çengelköy'de bekleyenlere yaptığı konuşmada,  "Çok değerli Çengelköylüler, değerli hemşehrilerim, aziz İstanbullular... Şimdi hep beraber Şehitler Abidesi'ne doğru yürüyoruz. Gelecek için, istiklal için, İstikbal için, bir daha terör örgütlerinin, darbecilerin, bu ülkede her hangi bir kalkışmaya cesaret edememeleri için, birlik için, beraberlik içini, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için hep beraber yürüyoruz arkadaşlar" dedi.

19.35 - Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyanlar , çeşitli sloganlar atıyor. Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları yansıtılıyor.

Yabancı ajansların gözüyle İstanbulda 15 TemmuzYabancı ajansların gözüyle İstanbul'da 15 Temmuz

19.00 - Yüzbinlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, anıtın yapıldığı bölgenin önündeki tören alanı ve çevresine ulaşmış durumda. Altunizade'ye doğru Anadolu yakası semtlerinden gruplar yürüyüşünü sürdürüyor. Yürüyüşün bir saat sonra noktalanması ve törene geçilmesi bekleniyor.

Son dakika: Binlerce kişi Şehitler Köprüsüne akıyor... Canlı aktarıyoruz...Son dakika: Binlerce kişi Şehitler Köprüsü'ne akıyor... Canlı aktarıyoruz...

18.30 - İstanbul'daki Milli Birlik Yürüşüyü Anadolu Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru resmen başladı.

18.20 - Ankara'daki yürüyüş için vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Ulus’taki Birinci Meclis’in önünde toplandı. Yürüyüş için Başkentte olağanüstü güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti. Ulus meydanına giden bütün yollar ve ana arterler trafiğe kapatılırken polis bariyerlerle kontrol noktaları oluşturdu. Alana giren herkesin üstü tek tek aranıyor. Kontrol noktalarına X-Ray cihazları konulurken, alanın çevresinde bulunan yüksek binalara da keskin nişancıların yerleştirilmesi dikkat çekti. Kızılay meydanına yürüyüş saat 22.00’da başlayacak. Alanda özel harekat polisi ile terör ve istihbarat polisinin de görev aldığı görüldü. Meclis önünde toplanan vatandaşlar buradan Kızılay meydanına yürüyecek, ardından da gece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla birlikte Meclis’e yürüyecek. 

18.00 - İstanbul'daki Milli Birlik Yürüyüşü'nün resmen başlamasına yarım saat kaldı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu platformun tam karşısına kurulan basın platformunda etkinliği takip ediyor. Alanda çok sayıda ambulans bekletilirken, sağlık kabini, mescit çadırları ve dinlenme yerleri de bulunuyor. Anma töreni, Çengelköy, Kısıklı ve Altunizade'de toplanan vatandaşların 18.30'da yürüyerek etkinlik alanına gelmesiyle başlayacak. Şu anda Yenikapı'dan tören için tekneler kalkıyor. 

Dakika dakika 15 Temmuzun 1. yıldönümü

17.12 - İstanbul'da binlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşe başladı. Anadolu Yakası'nda Altunizade sapağından itibaren büyük bir kalabalık güvenlik kontrol noktalarından geçerek törenin düzenleneceği bölgeye ilerliyor. Avrupa Yakası'ndan da kafileler halinde Asya Yakası'na geçişler sürüyor. Şehir Hatları vapurları ile geçişler sürerken tören alanına Zincirlikuyu'dan yürüyerek gitmek isteyenlere şimdilik izin verilmiyor.

Son dakika: Binlerce kişi Şehitler Köprüsüne akıyor... Canlı aktarıyoruz...Son dakika: Binlerce kişi Şehitler Köprüsü'ne akıyor... Canlı aktarıyoruz...

Dakika dakika 15 Temmuzun 1. yıldönümü

16.45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Helikoptere, iki askeri helikopter öncülük etti.

16.25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçakla İstanbul'a ulaştı. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nin protokol alanına da koruma polislerinin dışında hiç kimse alınmıyor.

Son dakika İstanbul ve Ankarada uçuş yasağıSon dakika! İstanbul ve Ankara'da uçuş yasağı

15.45 - İstanbul ve Ankara'da görerek uçuş yapan sivil uçak ve helikopterlere uçuş yasağı getirildi.

14.18 - 15 Temmuz şehitleri Türkiye'nin dış temsilciliklerinde de anılıyor.

15 Temmuz şehitleri için Stockholm’de anma15 Temmuz şehitleri için Stockholm’de anma

13.00 - TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Özel Gündemi ile toplanıyor. Tarihi oturum gergin geçiyor.

TBMMde tarihi oturumTBMM'de tarihi oturum

Başbakandan Mecliste Kılıçdaroğluna eleştiri:Başbakan'dan Meclis'te Kılıçdaroğlu'na eleştiri:

TBMMde gece programı değişti, CHP katılmama kararı aldıTBMM'de gece programı değişti, CHP katılmama kararı aldı

12.00 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yürüyüş öncesi trafiğe kapatıldı.

10.46 - Hürriyet'in bugünkü başyazısı:

Kayıtsız şartsızKayıtsız şartsız

10.45 - Hürriyet yazarlarının bugün yayınlanan 15 Temmuz konulu yazıları:

Fikret Bila: 15 Temmuzdan alınması gereken dersFikret Bila: 15 Temmuz'dan alınması gereken ders

Ertuğrul Özkök: Bir Türk olarak, bu gece onları minnetle anıyorumErtuğrul Özkök: Bir Türk olarak, bu gece onları minnetle anıyorum

Deniz Zeyrek: Bir ‘15 Temmuz’ tanıklığıDeniz Zeyrek: Bir ‘15 Temmuz’ tanıklığı

Murat Yetkin: 15 Temmuz’la anladığımız acı gerçek: BÜTÜN KALELERİMİZE GİRİLMİŞMurat Yetkin: 15 Temmuz’la anladığımız acı gerçek: BÜTÜN KALELERİMİZE GİRİLMİŞ

10.05 - Başkent Ankara'da Demokrasi Nöbeti hazırlıklarda sona gelindi. Anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen vatandaşlar geceyi burada geçirdi - Darbe girişimine direnişin sembol mekanlarından TBMM, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Genelkurmay Başkanlığı, Yenimahalle'deki MİT kampüsü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün önünde yapılacak anma etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor.

06.49 - İstanbul'un birçok meydanında anma programları düzenlenirken, bazı bölgelerde vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu.

Halk dün gece de meydanlardaydıHalk dün gece de meydanlardaydı

Kısıklı’da demokrasi nöbeti gece de devam ettiKısıklı’da demokrasi nöbeti gece de devam etti

Dakika dakika 15 Temmuzun 1. yıldönümü

 

Etiketler: 15 Temmuz , 15 temmuz 1. yıldönümü , dakika dakika , Blog
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