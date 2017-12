Dakika başı 3 istihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017’de istihdam seferberliği sürecinde 1.5 milyon yeni istihdam yaratıldığını açıkladı. Bu, yıl boyunca her gün 4 bin 166, her saat 173, her dakika ise 3 kişinin iş sahibi olduğunu ortaya koyuyor.

İSTİHDAM seferberliği 2017’ye damga vuran gelişmelerin başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak günü önce Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programını, ardından 7 Şubat günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası’nda istihdam seferberliğini başlatmış ve 1.5 milyon yeni istihdam hedefi konmuştu. Bu seferberliğin ikinci fazı da geçen günlerde başlatıldı. Erdoğan, 2017’de 1.5 milyon yeni istihdam yaratıldığını açıkladı. 12 ayda 1.5 milyon istihdam aylık 125 bin yeni istihdam sağlandığını gösteriyor. Yani kaba bir hesapla 2017 yılı boyunca her saat 173 kişi iş sahibi oldu. Her dakika ise istihdama 3 kişi katıldı. TEŞVİK VERİLDİ Seferberlik kapsamında yeni istihdam sağlayanlara teşvik de getirildi. Mevcut çalışana ek her bir sigortalı çalışan için asgari ücret üzerinden 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılandı. Bu teşvik 31 Aralık’ta sona erecekti. Maliye Bakanı Naci Ağbal, seferberliğin ilk günlerinde işverene teşviklerin toplam maliyetinin 12.3 milyar lira olacağını bunun 11 milyar lirasının ise İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını açıklamıştı. İkinci faz 14 Aralık’ta başlatıldı. Bunda ise artık ek istihdamla 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil edildi. Kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler istihdamı durumunda bu teşvikten yani 1.5 yıl süreyle yararlanılacak. Rakamlar yeni asgari ücrete göre güncellenecek. Ayrıca 3 ve daha az çalışanı olanlara da her yeni istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayını devletin ödemesi sistemi getirildi. Seferberlikte en önemli bölümlerden birini iş başında eğitim oluşturdu. İşverene sıfır maliyetli bu program 3 ay sürüyordu. Günlük 54 lira olan ödemeleri devlet karşıladığı gibi sigorta primleri ve vergiler de devletten geldi. İşletmeler çalışan sayılarının yüzde 30’una kadar katılımcı alabildi. Ve eğitim sonrası katılımcıların en az yarısının da 3 ay istihdam edilme şartı vardı. Programa katılana işletme yemek, yol gibi ödemeler yaparsa da bunun brüt asgari ücretin yarısı kadar olan tutarını (889 TL) vergiden düşebilmişlerdi. İŞBAŞINDA EĞİTİM İkinci fazda iş başında eğitimin de kapsamı genişletildi. Yine günlük 54 lira devletten veriliyor. Ancak 3 aylık programlar bilişim ve imalat sektörleri için 6 aya çıkartıldı. Siber güvenlik, kodlama gibi alanlarda işbaşı eğitim programlarına katılan 18-25 yaş arası gençler günlük 75 lira alacaklar. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara 2 ile 4 yaş arasındaki çocukları için aylık 400 lira bakım desteği verilecek. Ayrıca işgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için teoriği ve pratiği birleştiren yeni bir model başlatıldı. Bu proje 2 yıl uygulanacak. FORD İSTİHDAMI YÜZDE 10 ARTTIRDI OTOMOTİV sanayinin öncü şirketlerinden biri olan Ford Otosan, bu yıl ilki gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödülleri’nde imalat sanayi sektöründe istihdamını en çok artıran 3 kurumdan biri olarak ödül almaya hak kazandı. Beştepe’deki şurada ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e takdim edildi. Aldıkları ödülden dolayı gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi: “Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan olarak, gelecek başarılarımızın teminatının insan kaynağımız olduğunu biliyoruz ve yenilikçi uygulamalarımızla bu değerli kaynağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sadece bu yılın ilk 9 ayında istihdamımızı geçtiğimiz seneye göre yüzde 10’un üzerinde artırdık. 2016 sonunda 10.261 olan toplam çalışan sayımız, 3. çeyrek itibarıyla 11.297’ye ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Türkiye ihracatı liderliğimiz ve sektörde istihdama yaptığımız öncülükle ülkemiz ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” İŞTE ÖDÜLÜ KAZANAN ŞİRKETLER TÜRKİYE’de istihdamını en fazla arttıran ilk beş il İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Muğla oldu. Kadın ve genç istihdamını en fazla BİM, engelli istihdamını Vestel Elektronik arttırdı. İmalat sanayiinde Gemak Gemi İnşaat, Ford Otomotiv ve Arçelik. İnşaatta, İGA Havalimanı İşletmesi, KMO Anadolu Otoyol İşletmesi, Avrupa Otoyolu Yatırım oldu. Turizm ve hizmetler sektöründe ilk üç sırayı Galeri Kristal Turizm, Diana Otel Yatırımları ile Bay Arma Turizm paylaştı.