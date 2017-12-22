Daireler satıldı okul nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Hüseyin Sağ, okul alanı olarak plana işlenip üzerine konut ve işyeri yapılan arazilerin izini sürüyor. Sağ, 5 Ekim’de BİMER aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a 7 yıl önce İBB Meclisi’nde Avcılar’da bir parselle ilgili alınan 9 Ekim 2010 tarihli İBB Meclis kararını sordu. O karardaki “Avcılar 4/27 pafta eski 4863 ada yeni 22628-21677 parsel İlköğretim Tesisi Alanı’nda 24 derslik okul binası çevre düzenlemesi bahçe duvarları yapılarak kullanıma hazır halde Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmeden konut alanında iskan belgesi düzenlenemeyeceği” ifadesine dikkat çekti. Sağ, “Rezidans bitti ve satıldı, hani okul nerede? Niye gereği yapılmıyor?” diyerek, İBB Meclisi’nden bu tip ne kadar karar alınmışsa, araştırılıp tarafına bilgi verilmesini ve bu okulların yaptırılarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uhdesine geçmesinin sağlanmasını istedi.

BAKANLIKTAN YANIT

Sağ’a BİMER’den gelen 6 Aralık 2017 tarihli yazıda, başvurusunun Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenip, cevaplandırıldığı belirtilip şöyle denildi: “İmar planlarının hazırlanması, tadil edilmesi, onaylanması vs. gibi işler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yerel belediyelerin görev ve yetki alanlarında olup Müdürlüğümüzün imar, iskan, ruhsat vs. gibi konularda bir görevi bulunmamaktadır. Başvuruda bahsi geçen 22628 parsel sayılı taşınmaz üzerine TOYA Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Ticaret A.Ş. tarafından bir ilkokul yapılması ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir.”

Avcılar’da bulunan Toya Vista sitesinde 132 daire bulunuyor. Sitenin satış ofisi yetkilileri şu bilgileri verdi: “Daireler kat irtifakı ile satılıyor. Bina bitti, ancak proje kapsamında arazide bir okul projesi görünüyor. Bu proje iki yıl içinde hayata geçirilecek. Ancak net bir tarih veremiyoruz. Binanın yüzde 90’ı dolu. Daireler kat irtifakı ile satıldı. Daire fiyatları 650 bin liradan başlıyor. Okul yapılması planlanan alanı levhalarla çevirdik. Ancak daha okul projesini hayata geçirmedik.”

AYIPLI BİNA

İSKAN (Yapı kullanım izni) Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Birimi tarafından düzenlenen, binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren belgedir. İskan olmayınca, binadan daire satın alıp oturanlar kat mülkiyeti tapusu alamıyor. Kat mülkiyeti olmadığı zaman o bina tamam değil anlamına geliyor. Yapı kullanma izni olmayan yapılardaki bağımsız bölümlere teorik olarak su, elektrik ve telefon bağlantısı yapılamaz. İskansız abonelikler hukuka aykırı olsa da yapılmaktadır. İskan alınmamış binalarda belediyenin her an problem çıkarma olasılığı vardır.