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    Daire almaya gittiği inşaatta hayatını kaybetti 

    İHA
    29.01.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde daire almak için gittiği inşaatın 10. katından asansör boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre olay, Sarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 14 katlı inşaat halindeki binadan daire almaya gelen 81 yaşındaki Feyzi Toraman geri geri giderken 10'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışanlar yaşlı adama müdahale ederken, 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

    Daire almaya gittiği inşaatta hayatını kaybetti

    Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaşlı adama ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Özel Ereğli Anadolu Hastanesi’ne kaldırdı.

    Kafasında ve vücudunun bir çok yerinde onlarca kırık oluşan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Daire almaya gittiği inşaatta hayatını kaybetti

    Etiketler: inşaattan düşen adam , zonguldak , son dakika
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