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    Dâhinin tezi halka açıldı

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 23:20 | Son Güncelleme:

    Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in 24 yaşındayken evrene nasıl yaklaştığını göstermesi açısından önemli bir belge niteliği taşıyan doktora tezi, Cambridge Üniversitesi’nin web sitesinde yayınlandı.

    Hawking “Dünyanın dört bir yanındaki insanlara parmak uçlarına değil, yıldızlara bakmaları için ilham vermek istiyorum” dedi.

    Etiketler: Stephen Hawking , Cambridge Üniversitesi , gazetehaberleri
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