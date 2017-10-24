Dâhinin tezi halka açıldı

Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in 24 yaşındayken evrene nasıl yaklaştığını göstermesi açısından önemli bir belge niteliği taşıyan doktora tezi, Cambridge Üniversitesi’nin web sitesinde yayınlandı.
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