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    Hürriyet >Gündem>Daha önce silahla yaralanmıştı... O kadın polisten bir kötü haber daha

    Daha önce silahla yaralanmıştı... O kadın polisten bir kötü haber daha

    Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    05.10.2017 - 11:48 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru 29 yaşındaki Ceren Ekici, A.D. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Ekici, geçen Mayıs ayında kendisi gibi polis olan nişanlısı T.Y.G. tarafından kazayla yüzünden vurulmasıyla da gündeme gelmişti.

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli Ceren Ekinci dün saat 21.30 sıralarında mesai saati dışında Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda bir alışveriş merkezi önündeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken A.D. yönetimindeki 34 SA 8291 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ekici, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Ekinci’nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. Ekinci için telsizlerden kan anonsu yapılması üzerine çok sayıda polis hastaneye geldi. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da hastaneye gelerek yaralının durumu hakkında bilgi aldı.

    Ceren Ekinci’ye çarparak yaralanmasına neden olan aracı kullanan A.D., gözaltına alındı.

    DAHA ÖNCE, SİLAHLA VURULMUŞTU

    Antalya’da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru Ceren Ekici, geçen Mayıs ayında kendisi gibi polis olan nişanlısı T.Y.G. tarafından kazayla yüzünden vurulmasıyla da gündeme geldi. 22 Mayıs günü nişanlısının evine gelen T.Y.G, tabancasını kılıfından çıkarıp masanın üzerine koyacağı sırada, silah kazayla ateş aldı. Yerden seken mermi Ceren Ekici’nin çene boşluğundan girip yüzünden çıktı.

    Bu olay nedeniyle bir süre hastanede yataklı tedaviye alınan Ceren Ekici’nin, bu sabahki kaza ardından yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor.

    Etiketler: ceren ekici , antalya , kaza
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