Daha önce gitmeliymiş…

Saçma sapan puan kayıplarına karşın gelebilen bu üçüncülük karadeniz halkını mutlu eder mi bilinmez. Yöre halkı için espriyle karışık söylenen günün belli bir saatinden sonra algıda yavaşlama, ligin ikinci yarısında takımlarına da sirayet etmiş belli ki.

Kayseri’den çok daha zayıf takımlara bu sahada ikram edilen puanların yarısı elde olsa son haftalara daha farklı bir amaçla girebilirdi bordo mavili ekip.

Zararın burasından dönünce hedef de üçüncülükte kaldı.

Oyun hakkında öyle fazlaca söylenecek bir şey yok. O kadar hızlı başladı ki oyuna Karadeniz ekibi, haklarını

H.Deniz Çekin yazıyor

helal edenlerin dürüstlüğünden şüphe ettik.

Gerçi ilk 7 dakikada gelen gollerden birisi savunma hatası diğeri de kaleci-direk anlaşmazlığından geldi ama bu Kayseri’nin gardını düşürmeye yetti.

Daha önemlisi oyuna bu hızlı giriş olmasa da ev sahibi ekibin derli toplu görüntüsüyle seyredenlere güven vermesiydi. Savunmada çok dikkatli olan Trabzonlu futbolcular hem kanatları etkili kullandılar hem de orta sahayı hızlı geçerek ileride çok etkili oldular.

İlk yarının uzatma dakikalarında gelen penaltı bile keyiflerini fazla bozamadı.

İkinci yarıya Kayseri bulduğu golün hızıyla girdi. Trabzon da kontra ataklarla etkili olmaya başladı. Sol kanatta Serkan biraz daha hızlı olabilse üçüncü golü bulmaları çok zor olmayacaktı.

61. dakika sevincinin gol sevincine dönüşmesine ramak kalmıştı ama Gökhan en iyi yaptığı şeyi bu kez yapamadı.

Serkan’ın oyundan çıkmasıyla yerine giren Alanzinho sol kanadı toparlarken bu kez de Yatara sağ kanatta yorgunluk belirtileri göstermeye başladı.

Ama 77’de gelen penaltı golü takıma ihtiyacı olan enerjiyi yeniden verdi. Gökhan da bitmeye yakın takımının dördüncü golünü attı.

Binlerce kilometre uzakta, İspanya’daki renktaşları ilk yarı sonrası şampiyonluk yarışında önemli avantaj elde ederken, Trabzon da Türkiye süper liginde üçüncülükte rakipsiz kaldı.