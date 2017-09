Daha ne istiyorsunuz

Edip Uras yazıyor

- Ron Greenwood / Eski West Ham United Menajeri (1961 – 1974)

Okan Bayülgen’in eski televizyon programlarından birinde tiplemeler vardı. ‘Daha ne istiyonuuz’ sözü onlardan yadigar. Fenerbahçe için kupanın son formalite maçında Guiza’ya bunu haykırmak istedik.

Eskişehirspor 10 kişi kaldıktan sonra, çok da isteksiz gününde olmayan bir Fenerbahçe takımında forvet oynayan bir santrforun uzun süren golsüzlüğüne son vermesi gerekirdi. Yerini Semih’e bırakmadan önce birebirde defansı geçtikten sonra kaleciye nişanladığı top dışında düzgün bir pozisyona giremedi Guiza. Elbette ilk golün asisti onundu ama özellikle bu maçta eğer kaldıysa, golcü kimliğini dosta düşmana göstermeliydi.

Guiza’nın geçen sene bu zamanlarda La Liga’da Mallorca’yı golleriyle sürüklediği, yazın Avrupa Şampiyonluğu kupasını kazandığı günlerden nerelere geldik. Her golcünün olduğu gibi gol atmaya ara verilen uzun sürelerin daha çok güven kaybına ve daha da form düşüklüğüne neden olduğunu anlamak gerek. Bu verimsiz dönemlerin ilacı art arda atılacak, kime ve nasıl olduğu önemsiz gollerdir çoğunlukla. Taraftarın sonsuz sabrı arkasındayken, tam kadro çıkılan bir formalite maçında on kişi kalmış bir ekibe karşı gol atmalıydı Daniel. Her golcü biraz bencildir, asistler yerine ön plana çıkmalıydı. Maç sonunda kendine verilen sonsuz gibi gözüken krediden bir dilim daha çöpe gitmiş oldu.

Geçen sezon Kezman’da olduğu gibi tek başına büyük bir alanı parsellemeye çalışan, genelde güç harcamaktan başka bir yarar getirmeyen sözde hücum pres, Guiza’nın en büyük zorluğu. Rakip defansın top çıkarmasına engel olmak için yapılan koşular, arkadaşları ile arasındaki kocaman mesafeden dolayı değirmenlere yalın kılıç koşan Don Quiote çağrışımları yapıyor. Guiza Avrupa Şampiyonluğu ile zenginleştirdiği kariyerine, Avrupa’nın alt liglerinden birinde, çoğu rakibi ile arasında dağlar kadar kalite olan bir takımda on gole bile varamayacak bir performansla devam ederse, geleceğini okumak için şu anda Kezman’ın durumuna bakabilir. Dolayısıyla Guiza için gelecek haftadan itibaren başlayan süreç bir kariyer kurtarma operasyonudur. Boş verin Fenerbahçe’nin Guiza için hiçbir futbol pazarında değeri olmayan Süper Lig veya Kupa şampiyonluğunu, Guiza’nın gollerini kendisi için atması gerekiyor.

Forvetin ıssız adamı, kendisine böylesine bir formalite antrenman karışımı bir maçta bile yeteri kadar şans yaratamıyor ve gol atamasa bile en azından ‘şanssızdı’ dedirtemiyorsa kariyeri en sert düşen futbolculardan biri olarak tarihe adını yazdıracak.

Golcüler de en az kaleciler kadar takımların yalnız adamları. Genç Volkan Babacan kendisine görev verilen maçlarda iyi bir performans çizdi, Fenerbahçe’nin kupanın grup maçlarını gol yemeden kapatması bile hanesinde kocaman bir artı. Yapacağı bariz bir hata, kalecilerin kaderi diyelim, o kocaman artıyı silip atabilir. Guiza ise yalnızlığına çareyi tam tersinde bulabilir. Bunca kaçan gol, bunca girilemeyen pozisyon, bunca kaleciye nişanlanan gol şansı, atacağı bir golle sihirli bir şekilde tüm hafızalardan silinebilir.

Devre arasında yapılan ‘gelecek vaadeden’ transferlere rağmen, görünen o ki, ikinci devre de Fenerbahçe’yi aynı yapıda göreceğiz. Semih’in kadroya katılması ile denklem nasıl değişecek bilinmez ama Guiza’nın bir an önce eline geçen şansları değerlendirmesi gerek, yoksa bir gol kralı daha gözümüzün önünde eriyip gidecek.