Daha lezzetli etler

Misafirlerinize et ikram etmek istiyorsunuz. Özenerek pişirdiniz eti ve yanında bir sürü güzel salata ve pilavla masaya koydunuz.

Ama et bırakın lezzetli olmayı, bıçakla kesilmiyor bile. Oysa her şeyden önce yumuşak olmalıdır et.

Etin yumuşak olması da birkaç şartın bir araya gelmesiyle olur. Etin yumuşak olup olmaması hayvanın yaşına, kaslarının içinde bulunan yağ oranına ve hayvanın nasıl beslendiğine bağlıdır.

Eti lezzetli ve yumuşak yapmanın bir başka yolu da pişirme tekniğinden geçer. Bir kere etleri kızartırken çok az yağ kullanıp önce yüksek ısıda kızartmak sonra birkaç dakika da kısık ateşte pişirmek gerekir.

Etin lezzetine lezzet katan ve yumuşacık olmasını sağlayan işlemlerden biri de bir gece önceden terbiye etmek, yani marine etmektir.

Bildiğiniz bir yerden alınmış, bir gece önceden terbiye edilmiş ve kömür ateşiyle ısınmış bir ızgarada pişmiş etler ve yanında nefis bir pilav... Değmeyin yemeğin keyfine.

OSMANLI USULÜ PATATESLİ HUMUS

Haşlanmış nohudun (konserve nohut da kullanılabilir) suyunu süzüp kabuklarını soyarak mutfak robotuna aktarın.

Üzerine tahin ve tozşekeri de serpiştirdikten sonra robota aktararak püre haline gelinceye kadar çekin.

Haşlanmış patatesleri bir başka kapta iyice ezdikten sonra robottaki nohut püresini patatesin üzerine aktarın. Üzerine ılık et ya da tavuk suyunu ilave edip kaşıkla karıştırın. Patatesli humusu servis tabağına yayın.

Üzerine gezdirilecek sosu hazırlamak için; soğanı incecik yemeklik doğrayın. Zeytinyağını orta boy bir tavada kızdırın. Üzerine dolmalık fıstıkları aktarıp karıştırarak fıstıklar sararıncaya kadar, 1-2 dakika kavurun.

Üzerine incecik doğranmış soğanı aktardıktan sonra sürekli karıştırarak soğan suyunu çekinceye kadar, 5 dakika, pişirin. Tuz ve yenibaharı ekleyip yıkanmış kuş üzümlerini ilave edin.

Kısık ateşte, 4-5 dakika daha pişirip ocaktan alın ve sıcak haldeyken patatesli humusun üzerine gezdirdikten sonra servise sunun.

Malzeme listesi

- 1 su bardağı haşlanmış nohut

- 4 adet orta boy haşlanmış patates

- 1 çay bardağı tahin

(büyük boy çay bardağı)

- 2 çay kaşığı tuz, karabiber

- 2 çay kaşığı tarçın

- 2 çay kaşığı tozşeker

- 2 su bardağı ılık et ya da tavuk suyu

Üzeri için;

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık (çam fıstığı)

- 2 yemek kaşığı dolmalık kuş üzümü

- 1 çay kaşığı tuz, yenibahar