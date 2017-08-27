Daha gelmeden 75 adet satıldı

Ön satışlarına temmuz ayında başlanan, ilk teslimatların ekim sonu gerçekleşeceği yeni XC60 Türkiye’de önce 190 beygir gücünde D4 AWD motor seçeneği ve 350 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 2018 yılında ise 320 beygir güç ve 400 Nm çekiş üreten T6 AWD otomatik, 254 beygir güç üreten T5 AWD otomatik ve 235 beygir güç üreten D5 AWD otomatik gelecek. Yeni XC60 için Türkiye’de 2017 yılı sonuna kadar mevcut kotalar dahilinde 400 adetlik satış hedeflediklerini söyleyen Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen, “XC60 Türkiye’de ilk defa 2008 yılında satışa sunuldu. İlk satışa çıktığı günden bu yana Türkiye’de 4 bin 400 adet satış gerçekleştirildi. Bu sene rakamın yaklaşık 5000’e yaklaşmış olacağı ön görüyoruz. Yeni modelin de devreye girmesiyle birlikte bu yıl toplam XC60 satışlarının 1100 adede çıkacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar 75 adet kesinleşmiş ön satış yaptık. 2018 yılında ise hedefimiz ilk etapta 900. Ancak pazarın gelişimine göre 2. yarı bunu revize edebiliriz” dedi. Yeni XC60’ın gelişmiş güvenlik özellikleriyle Volvo Cars’ın 2020 vizyonuna büyük bir adım daha yaklaştıklarını söyleyen Sözen şunları söyle konuştu: “Çarpışma uyarı ve otomatik frenleme sistemimizin, arkadan çarpma kazalarını, önemli ölçüde azalttığını gördük. XC60’a direksiyon destek ve yardım sistemlerini de ekleyerek kaçınılabilir çarpışmaları azaltmada ileriye doğru bir adım daha atıyoruz. Bu da bizi 2020 yılında yeni nesil bir Volvo otomobil içerisinde hiçbir ciddi yaralanmanın olmaması ve hiç kimsenin hayatını kaybetmemesi yönündeki vizyonumuza adım adım yaklaştırıyor.”