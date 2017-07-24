Daha fazlasını isteyeceğiniz 3 “French toast” tarifi

KABARIK FRANSIZ TOSTU
Malzemeler:
Çeyrek fincan un, 1 su bardağı süt, 1 tutam tuz, 3 yumurta, yarım çay kaşığı toz tarçın, 1 tatlı kaşığı vanilya, 1 çorba kaşığı beyaz şeker, 12 kalın dilim ekmek.
Hazırlanışı:
Unu büyük bir karıştırma kabına koyun. Sütü ekleyip yavaşça çırpın. İçine tuz, yumurta, tarçın, vanilya özütü ve şekeri ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpmaya devam edin. Hafifçe yağlanmış kızartma tavasını orta ateşte ısıtın. Ekmek dilimlerini iyice doyana kadar karışımda ıslatın. Ekmekler altın renginden kahverengiye dönene kadar iki tarafını da pişirin. Sıcak sıcak servis edin.
MUFFIN FRANSIZ TOSTU
Malzemeler:
300 gram tam buğday ekmeği, 5 yumurta, 1/3 fincan şeker, 1 buçuk fincan yağsız süt, 2 çay kaşığı vanilya.
Hazırlanışı:
12 muffin kabını sprey yağ ile hafifçe yağlayıp kenara koyun. Ekmeğinizi küp küp doğrayın ya da parçalayın. Orta boy bir kapta önce yumurta ve şekeri çırpın daha sonra süt ve vanilyayı ekleyip iyice çırpmaya devam edin. Ekmek küplerini muffin kaplarına eşit olarak bölün ve üzerlerine yumurta karışımını dikkatlice dökün. Muffin kaplarının üzerini streç filmle kapatın ve en az 8 saat bekletin. Fırınınızı 175 derecede ısıtın ve muffin’lerin üzerindeki streç filmleri çıkarıp 18-22 dakika kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra 5 dakika soğutup servis edin.
DÜRÜM FRANSIZ TOSTU
Malzemeler:
10 dilim kabukları çıkarılmış beyaz ekmek, 1 bardak kakaolu fındık kreması, 2 adet şerit halinde kesilmiş muz, 1 büyük yumurta, 2 çorba kaşığı süt, yarım çay kaşığı vanilya, 2 çorba kaşığı tereyağı.
Hazırlanışı:
Her dilim ekmeği iyice incelene kadar ezin ve her bir dilimi bol miktarda fındık kremasına bulayın. İçine ince şerit muzu koyup rulo halinde yuvarlayın. Küçük bir kapta yumurta, süt ve vanilyayı çırpın ve orta derece ateşte hafif tereyağı sürülmüş tavaya döküp altın sarısı olana kadar pişirin. Daha sonra bu kreplerin içine ekmekleri yerleştirin ve sıcak servis edin.
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