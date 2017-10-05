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    Daha fazla kitap daha fazla sanat daha fazla hayat...

    HÃ¼rriyet Haber
    05.10.2017 - 18:28 | Son GÃ¼ncelleme:

    3 Åžubat 2017 tarihinde yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan TÃ¼rkiye'nin haftalÄ±k tek kitap sanat dergisi HÃ¼rriyet Kitap Sanat bu cuma 36'ncÄ± sayÄ±sÄ±yla okurlarÄ±yla buluÅŸuyor...

    YayÄ±n hayatÄ±na 3 Åžubat 2017'de baÅŸlayan, HÃ¼rriyet gazetesinin haftalÄ±k kitap sanat dergisi HÃ¼rriyet Kitap Sanat bu cuma 36'ncÄ± kez okuyucuyla buluÅŸuyor. YayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri TÃ¼rkiye'nin sanat gÃ¼ndeminin nabzÄ±nÄ± tutan dergi, edebiyat, plastik sanatlar, gÃ¼ncel sanat, tiyatro, sinema, klasik mÃ¼zik, caz ve alternatif mÃ¼zik alanÄ±ndaki Ã¶zel haber ve sÃ¶yleÅŸileriyle her cuma okuyucuyla buluÅŸuyor.Â
    Sanat ve kitabÄ±n buluÅŸma noktasÄ± olan HÃ¼rriyet Kitap Sanat'Ä±n bu haftaki kapak konusu ise milyonlarca polisiye-gerilim edebiyatÄ± tutkununun nefesini tutarak beklediÄŸi, son Dan Brown romanÄ± 'BaÅŸlangÄ±Ã§' (Origin). Dan Brown'Ä±n "Nereden geldik? Nereye gidiyoruz?" sorusunu sorduÄŸu heyecan dolu romanÄ±nÄ±, kitabÄ± ilk okuyanlardan biri olan HÃ¼rriyet yazarÄ± ErtuÄŸrul Ã–zkÃ¶k deÄŸerlendirdi.Â 


    Bu hafta ayrÄ±ca Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n Ã¶nemli isimlerinden Mario Levi de Kitap Sanat'Ä±n konuÄŸu. Levi, son romanÄ± 'YanlÄ±ÅŸ Tercihler Mahallesi'ni Efnan Atmaca'ya anlattÄ±.Â 
    Sanat sayfalarÄ±nda, bu yÄ±l kapÄ±larÄ±nÄ± 18'inci kez aÃ§an Ä°ÅŸ Sanat'Ä±n yeni sezon programÄ±nÄ±n Serhan Bali imzalÄ± bir deÄŸerlendirmesi yer alÄ±yor. SanatÄ±nda 45 seneyi geride bÄ±rakan ressam Balkan Naci Ä°slimyeli de yeni sergisi 'HatÄ±rlamak'Ä± Kitap Sanat'a anlattÄ±.

    Daha fazla kitap daha fazla sanat daha fazla hayat...


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    Etiketler: Kitapsanat , Kitap , Sanat
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