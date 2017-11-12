Daha fazla insan öldüremediği için üzgünmüş!

FİLİSTİNLİ Ahmad Alhav, geçtiğimiz temmuz ayında bir markete girmiş ve aldığı bıçakla önce markettekilere ardından da sokakta karşısına çıkanlara rastgele saldırmıştı. Olayda, bir kişi ölmüş, altı kişi de yaralanmıştı. Ahmad Alhav saldırı sırasında çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti. Kendisini durdurmak isteyen Müslüman ve yabancı kökenlilere ise, “Benim işim sizinle değil. Hıristiyanlarla” diye bağıran Ahmad Alhav çevredekilerden bir kişinin attığı taşın kafasına isabet etmesiyle bayılmış, olay yerine gelen polisler tarafından yakalanmıştı.

TEK BAŞINA PLANLADI

Şimdi ise Ahmad Alhav’nın polis sorgusundaki ifadeleri basına sızdı. Sorguda DEAŞ üyesi olduğunu anlatan Ahmad Alhav’nın, “Ben bir teröristim” diyerek yaptığı eylemden pişmanlık duymadığını, asıl daha fazla Hıristiyan ve genç öldüremediği için pişman ve üzgün olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Federal Savcılık tarafından hakkında adam öldürmek ve adam yaralamaktan iddianame hazırlanan Ahmad Alhav’ın, terör örgütüyle bağlantısının ise bulunamadığı belirtiliyor. Savcılık, saldırganın kimseden emir almadan ve tek başına eylemi gerçekleştirdiğinden hareket ediyor.