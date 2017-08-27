Daha cool daha hızlı daha zeki

◊ “The Secret Service” adlı çizgi romandan uyarlanan bir casus filmi “Kingsman: Gizli Servis”. 2014 yapımı o filmin devamını çektiniz şimdi. İnanılmaz aksiyon sahneleri var yapımda. Siz de çekerken adrenalin patlaması yaşadınız mı?

- Channing Tatum: Açık konuşmak gerekirse yönetmenimiz Matthew Vaughn çok fazla tekrar alıyordu. İlk çekimden sonra aynı sahneyi 15-20 saat daha çekeceğimizi düşününce, bende adrenalin filan kalmıyordu. (Gülüyor)

- Pedro Pascal: Matthew beni “Narcos”ta izlemiş, ondan sonra görüş alanına girmişim. Sette Colin Firth, Halle Berry, Jeff Bridges, Julianne Moore ve Taron Egerton’u gördüğümde böyle bir takımın parçası olduğum için neredeyse aklımı kaçıracaktım. Benim için adrenalin patlaması, bu oyuncu topluluğunun içinde çekimler boyunca devam

etti.

- Channing Tatum: Sete ne zaman Jeff Bridges gelse ortalık karışıyordu zaten.

◊ Neden?

- Pedro Pascal: Jeff bizim patronumuzdu sette. Onunla uzun sohbetler yapmak zaten başlı başına çılgın bir şey. Filmde iyi miydim değil miydim onun bile farkında değilim. Jeff’in hikayelerini dinlemek çok daha fazla zevk veriyordu.

- Channing Tatum: Adamın on parmağında on marifet var, bunun yanı sıra olağanüstü hikayelerle dolu...





TARON’UN KARAVANINI SEX SHOP’TAN

ALDIĞIM OYUNCAKLARLA DOLURDUM

◊ Böyle dev isimlerin olduğu bir sette atmosfer nasıldı?

- Channing Tatum: Korkunç!

- Pedro Pascal: Kimyamız hiç tutmadı!

- Channing Tatum: Tutmayan kimyamız için bir de bize tonla para ödediler. (Gülüyor) Şaka bir yana sette muziplikler havada uçuşuyordu...

◊ Var mı bize anlatabileceğiniz bir hikaye?

- Channing Tatum: Var tabii. Mesela bir gün Taron’un (Egerton) aklına bana şaka yapmak gelmiş. Karavanıma ekstra yastıklar ve kadın perukları koymuş. Aklınca yatağımda biri yatmış izlenimi yaratmaya çalışmış. Karavanıma gittim, durumu görünce hiç istifimi bozmadım. Sadece “Demek kendilerini komik zannediyorlar” dedim. O hafta da benim çekimlerim bitiyordu, setten ayrılacaktım. Tabii ayrılmadan Taron’un şakasına nasıl karşılık vereceğimi planladım. Ayrılacağım gün sex shop’a gittim, o dükkandan alabileceğim ne varsa aldım. Taron’un karavanını tıka basa oyuncaklarla doldurdum ve setten ayrıldım.

- Pedro Pascal: Bize bir karavan dolusu hediye bıraktı.

- Channing Tatum: Çok akıllıca değil mi? Yarattığım konsept için kendimle gurur duydum!

- Pedro Pascal: Taron’un duşundaki şişme bebeği hâlâ hatırlıyorum. (Gülüyor)

◊ Tabii ilk şüphelendiğiniz kişi siz oldunuz...

- Channing Tatum: Oldukça açık değil mi? Orada değildim ama Taron’un karavanının halini gördüğündeki videosunu yolladılar, aşırı komikti.



PEDRO PASCAL: YÖNETMEN BAŞINDAN

BERİ BENDEN

HİÇ VAZGEÇMEDİ

◊ İlk “Kingsman” filmini izlemiş miydiniz?

- Channing Tatum: Evet, çok değişik bir stili vardı. İkincisi daha da cool, umursamaz, hızlı, zeki, biraz fantastik, hem İngiliz hem Amerikan casus filmi karışımı. Yönetmenimiz Matthew Vaughn acayip bir filmci. Birçok kişinin yapmayı hayal ettiği ama beceremediği ya da cesaret edemediği şeyleri yapan acayip bir tarzı var. Güzel bir iş oldu...

- Pedro Pascal: Ben ilk filmi Çin’de izlemiştim. Orada film çekimindeydim. Çin’de çok popülerdi “Kingsman”. Beni asıl heyecanlandıran ise yönetmenimiz oldu. Matthew’nün sınırları yıkan bir film yapma tarzı var.

“Kick-Ass” onun en sevdiğim filmi. Zamanının çok ötesinde bir film. Eğer bugün gösterime girseydi, çok daha başarılı olurdu.

◊ Sizi “Narcos”ta izledikten sonra seçtiğini söylediniz. O da “Narcos” hayranıydı yani?

- Pedro Pascal: Evet, “Narcos”u izlemiş. Bir gün beni ajansımdan aradılar, Matthew Vaughn’ın “Kingsman”in ikinci filmi için benimle görüşmek istediğini söylediler. İnanmadım tabii, “Sabah sabah beni neşelendirmeye çalışıyorlar herhalde” dedim. İnan gerçekten ciddiye almadım. Sonra bir gün evde tuvalete gidecekken telefonum çaldı. İngiltere’den bir numara arıyordu. “Açsam mı, açmasam mı” diye düşünürken, kendime “Tuvalet bekler, aç şu telefonu” dedim.

Arayan kişi “Merhaba Pedro, ben Matthew Vaughn” dedi ve direkt karakteri anlatmaya başladı. (Gülüyor) Sonrasında çok uzun bir kast çalışması oldu. Beni en çok sevindiren ise Matthew’ün en başından beri benden hiç vazgeçmemesiydi. Hem şaşırdım hem de çok mutlu oldum.

- Channing Tatum: Matthew, Pedro’nun stilini ve çalışkanlığını çok sevdi. Tabii biz de...

CASUS FİLMLERİ

SEVİLİYOR, ÇÜNKÜ...

◊ Casus filmleri Hollywood’un olmazsa olmazı. Sizce neden çok seviliyor bu tür?

- Pedro Pascal: Nedenlerinden biri, içinde nostalji olması. Giyim stillerinden konuşma tarzlarına her şey çocukluğumuzdaki ajan filmlerini anımsatıyor.

Onun dışında ajanların gizli yaşamları ya da ikili hayatları, akıllı olmaları, kavga etmeyi iyi bilmeleri, asil tarzları gibi birçok faktörün kombinasyonu, bu türü her zaman cazip kılıyor...