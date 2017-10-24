Daha çok sera ısıtılabilecek

Sandıklı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 75 milyon liralık Jeotermal Sıcak Su Dağıtımı Projesi kapsamında daha fazla sera ısıtılması planlanıyor. Bu kapsamda 600 bin metrekareden fazla olan termal sera alanlarının 1000 dönümün üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Isıtmakta kullanılan jeotermal sıcak su dönüşünde büyük bir havuzda toplanacak. Daha sonra etrafında bulunan sıcak su kuyularıyla sıcaklığı yükseltilip seralara verilecek. Bu yöntemle daha çok sera alanı ısıtılabilecek.



Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Sandıklı’mızın yüzde 85’ini sıcak suyla ısıtıyoruz. Isıtmakta kullanılan sıcak su dönüşünde büyük bir havzada toplanıp etrafında bulunan sıcak su kuyuları ile sıcaklığını yükseltip seralarımıza vereceğiz.

Seralarda kullanılan sular burada bulunan toplama havuzlarında toplanarak reenjeksiyon kuyuları vasıtasıyla yer altına gönderiyoruz ve 18- 20 gün içerisinde bu suları tekrar kullanabiliyoruz.

Bu projeyle gelecek nesillere enerjiyi tasarruflu kullanarak potansiyel bir miras bırakmış olacağız. Şu anda 600 bin metrekareden fazla bir sera alanımız var, bu projemizle 1000 dönümün üzerinde bir teknolojik sera alanına kavuşacak ve Türkiye’de bir ilke daha imza atmış olacağız" dedi.