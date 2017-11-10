Daha az gün ışığının psikolojimize 5 etkisi

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Depresyon
Günlerin kısalması ve havanın daha erken saatlerde kararması ruh halinde ciddi değişikliklere neden olabilir. Bu durumun sizi etkilemediğini düşünüyor olsanız bile uyku düzeninizin bozulduğunu, umutsuz hislere kapıldığınızı veya kendinizi her şeye karşı ilgisiz hissettiğinizi fark ettiyseniz o halde depresyona girmiş olabilirsiniz. Sonbahar ve kış aylarında depresyona girmek oldukça normaldir. Çünkü gün ışığından fazla yararlanamayız ve aynı zamanda yazın olduğu gibi hareketli günler geçirmeyiz. Bu da bizi depresyona sürükleyebilir.
İsteksizlik
Gün ışığının az olması herhangi bir şey için bile isteksiz olmanıza neden olabilir. Normalde yapmayı çok sevdiğiniz etkinlikleri yapmak istemeyebilirsiniz. Bu durum gün ışığının az olmasının bir sonucudur. Kendinizi karamsar hissetmeniz ve isteksiz olmanız son derece normaldir. Ancak bunu önlemek için arkadaşlarınızla daha sık vakit geçirmek sorununuza yardımcı olabilir.
Duygusal dalgalanmalar
Daha az gün ışığı hormonal olarak da dengesizliğe neden olabilir. Bu durum da duygusal dalgalanmalar için bir ortam yaratır. Kendinizi nedensiz yere ağlarken bulabilir veya olmadık şeylere sinirlenebilirsiniz. Hormonlarınızdaki dalgalanmalar duygusal olarak sizi etkilediği için bu tip davranışlar içine girdiğinizi bilmek önemlidir.
Konsantrasyon bozukluğu
Daha kısa günler ve güneş ışığından fazla yararlanamamak konsantrasyonu da etkiler. İşinize veya derslerinize karşı daha isteksiz olabilirsiniz. Veya dikkatinizi bir türlü yaptığınız şeye verememe sorunu da ortaya çıkmış olabilir.
Serotonin hormonunun düşüşü
Güneş ışığına daha az maruz kalmak serotonin hormonu düzeylerinde bir düşüşe neden olabilir, bu da depresyon hissine yol açabilir. Serotonin ruh halini etkileyen bir hormondur.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün