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Daha az gün ışığının psikolojimize 5 etkisi

Güneş ışığının eksikliği hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlığımız üzerinde bir takım etkilere neden olabilir. Kış ve sonbahar aylarında günler daha kısadır ve gün ışığını daha az görürüz. Bu durum psikolojik olarak da birçok duruma neden olabilir. Daha az gün ışığının psikolojimizi nasıl etkilediğini merak ediyorsanız okumaya devam edin.

Kaynak: Doğan Burda
10.11.2017 - 09:42 | Son Güncelleme :

Depresyon

Günlerin kısalması ve havanın daha erken saatlerde kararması ruh halinde ciddi değişikliklere neden olabilir. Bu durumun sizi etkilemediğini düşünüyor olsanız bile uyku düzeninizin bozulduğunu, umutsuz hislere kapıldığınızı veya kendinizi her şeye karşı ilgisiz hissettiğinizi fark ettiyseniz o halde depresyona girmiş olabilirsiniz. Sonbahar ve kış aylarında depresyona girmek oldukça normaldir. Çünkü gün ışığından fazla yararlanamayız ve aynı zamanda yazın olduğu gibi hareketli günler geçirmeyiz. Bu da bizi depresyona sürükleyebilir.

İsteksizlik

Gün ışığının az olması herhangi bir şey için bile isteksiz olmanıza neden olabilir. Normalde yapmayı çok sevdiğiniz etkinlikleri yapmak istemeyebilirsiniz. Bu durum gün ışığının az olmasının bir sonucudur. Kendinizi karamsar hissetmeniz ve isteksiz olmanız son derece normaldir. Ancak bunu önlemek için arkadaşlarınızla daha sık vakit geçirmek sorununuza yardımcı olabilir.

Daha az gün ışığının psikolojimize 5 etkisi

Duygusal dalgalanmalar

Daha az gün ışığı hormonal olarak da dengesizliğe neden olabilir. Bu durum da duygusal dalgalanmalar için bir ortam yaratır. Kendinizi nedensiz yere ağlarken bulabilir veya olmadık şeylere sinirlenebilirsiniz. Hormonlarınızdaki dalgalanmalar duygusal olarak sizi etkilediği için bu tip davranışlar içine girdiğinizi bilmek önemlidir. 

Konsantrasyon bozukluğu

Daha kısa günler ve güneş ışığından fazla yararlanamamak konsantrasyonu da etkiler. İşinize veya derslerinize karşı daha isteksiz olabilirsiniz. Veya dikkatinizi bir türlü yaptığınız şeye verememe sorunu da ortaya çıkmış olabilir.

Daha az gün ışığının psikolojimize 5 etkisi

Serotonin hormonunun düşüşü

Güneş ışığına daha az maruz kalmak serotonin hormonu düzeylerinde bir düşüşe neden olabilir, bu da depresyon hissine yol açabilir. Serotonin ruh halini etkileyen bir hormondur.

Etiketler: Psikoloji , kış depresyonu , sonbahar depresyonu
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