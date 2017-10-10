Dağlarca şiir ödülü Sezer ve Fişekçi'nin

Arife Kalender, Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Enver Ercan, Ertan Mısırlı, Haydar Ergülen ve Tarık Günersel’den oluşan Seçici Kurul oy çokluğuyla 3. Dağlarca Şiir Ödülü’nün Çiğdem Sezer ile Turgay Fişekçi arasında paylaştırılmasına karar verdi. Çiğdem Sezer ‘Küçük Şeyler Mevsimi’, Turgay Fişekçi ise ‘Nerdesin?’ adlı kitaplarıyla ödüle değer görüldü.
Çiğdem sezer ve Turgay Fişekçi’ye ödülleri 15 Ekim Pazar günü saat 18.00’de Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle verilecek.