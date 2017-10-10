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    Dağlarca şiir ödülü Sezer ve Fişekçi'nin

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 22:07 | Son Güncelleme:

    TÜRK şiirinin usta ismi Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın adını ve şiirini yaşatmak için Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın desteği ile bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Dağlarca Şiir Ödülü, iki şair arasında paylaştırıldı.

    Arife Kalender, Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Enver Ercan, Ertan Mısırlı, Haydar Ergülen ve Tarık Günersel’den oluşan Seçici Kurul oy çokluğuyla 3. Dağlarca Şiir Ödülü’nün Çiğdem Sezer ile Turgay Fişekçi arasında paylaştırılmasına karar verdi. Çiğdem Sezer ‘Küçük Şeyler Mevsimi’, Turgay Fişekçi ise ‘Nerdesin?’ adlı kitaplarıyla ödüle değer görüldü.

    Çiğdem sezer ve Turgay Fişekçi’ye ödülleri 15 Ekim Pazar günü saat 18.00’de Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle verilecek.

    Etiketler: Fazıl Hüsnü Dağlarca , şiir , ödül
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