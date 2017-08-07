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    ‘Dağlarca Şiir Ödülü’ başvuruları başladı

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 13:55Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 13:55

    “Türkçem benim ses bayrağım” diyerek Türkçe’ye değerli eserler vermiş Fazıl Hüsnü Dağlarca anısına, bu yıl 3.sü düzenlenen şiir ödülü başvuruları 5 Ağustos’ta başladı.

    Seçici Kurulunda Arife Kalender, Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Enver Ercan, Ertan Mısırlı, Haydar Ergülen ve Tarık Günersel’in bulunduğu şiir ödülüne ilk baskısı 2016 Ağustos – 2017 Ağustos tarihleri arasında yayımlanan eserlerle başvurulabilecek.

    Beşiktaş Belediyesi tarafından PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın destekleri  ile düzenlenen Dağlarca Şiir Ödülü’nü geçtiğimiz sene Adnan Özer ‘Yol Şarkıları’, Cenk Gündoğdu ise ‘Harap’ isimli eserleri ile kazanmıştı. İlk kez düzenlendiği 2015 yılında ise, Şükrü Erbaş ‘Pervane’, Ömer Erdem ise ‘Pas’ adlı kitapları ile ödüle değer görüldüler.

    Koordinatörlüğünü Yasemin Arpa’nın üstlendiği Dağlarca Şiir Ödülleri’nin tasarımı Erkal Yavi, heykeller ise heykeltıraş Dinçer Güngörür tarafından yapıldı.

    15 bin TL’lik ödül, Ekim ayında düzenlenecek etkinlikle birlikte sahibine sunulacak.           

    Yarışmanın koşulları besiktaskultursanat.com/daglarcasiirodulu adresinden öğrenilebilir.

    Etiketler: dağlarca şiir ödülleri , Ataol Behramoğlu , Doğan Hızlan , Haydar Ergülen , kitap sanat
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