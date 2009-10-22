Dağlar Atamadım Sevdamı Ben

Cemal Erbaş yazıyor

Müthiş oynamadı belki de, ama kanat çırptı bugün Beşiktaş. Ama Ama ama; Olmadı Mustafa Hoca, olmadı Tayfur hoca, olmadı.. Bizler bugün ilk defa ümit ettik. Sevinecegiz dedik. Olmadı. Ama iyidi kara kartal bugün. Yalnız , ve halen tek derdim Mustafa Denizli. Hocam, sen ne alemdesin. İbrahim Toraman yerine İbrahim Kaş'la oyuna başladın. İsmail Köybaşı yerine, İbrahim Üzülmez ile başladın. VE Hocam hangi akıl ki bu, sen Tabata yerine Tello ile başladın. İstediğin eğerki şamopiyonlar ligindeki ilk puanını almaksa, brova hocam aldında. ...Peki ne oldu, Almanya lginin geçen sezon şampiyonundan evinde puan almak az buz olay değil. AMA? Madem bu takım iyi takımda neden şampiyonlar liginde, devler liginde kara kartalın 3 maç sonucunda sadece 1 puanı var...Kusura Bakma hoca tüm suç senin..Tekrar ve tekrar söylüyorum Mustafa Hoca, Klüp seni kovmadan sen onurunla, gururunla, istifa et, kendini kurtar.Hadi hayırlısı sayın hocam. Size en fazla 3 maç veriyorum. Demirören'le beraber sanırım gidersiniz. Üç maç olmadı, Ocak ayında kongrede .........