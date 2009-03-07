Dağınık Futbolcular Kulübü

Erdoğan Aksoy yazıyor

Maç öncesinde gerek Denizli, gerekse futbolcular maçı ciddiye alarak, G.Saray'ın Kocaelispor karşısında düştüğü hataya düşmeyeceklerini beyan etseler de, bu beyanları düşünce aşamasında kalmış. Hacettepe golü bulduktan sonra oyunun kontrolünü eline alarak, özellikle Ekrem'in kanadından geliştirdiği ataklarla gol üzerine gol kaçırdı.

Esasında Beşiktaş'ın sorunu çok açık. Beşiktaş'ın kadrosuna alıcı gözle bakıldığında bile, büyük çoğunluğun “dağınık” futbolculardan oluştuğunu görürüz. İşin trajikomik tarafı ise yapılan son transferler bile, bu sorunun çözümüne katkı yapacak nitelikte değildir. Kadronun diğer yarısı da yeteri kadar koşmayan, istikrarsız ve teknik özellikleri de Alex'in yarısı kadar etmeyen Yusuf, Delgado, Tello gibi oyunculardan oluşunca, sürekliliği olan, her maç öncesinde taraftarlarına umut vadeden bir takımın ortalıkta gözükmemesi de çok doğaldır. Bütün bu saydığımız eleştirileri bu maçta fazlasıyla gördüğümüzü söylemeliyiz.

Sezon başından beri oynanan en iyi futbolun Trabzonspor maçında sergilenmesi tesadüf eseri değildir. O maçta Mustafa Denizli'nin eğrisi doğrusuna denk gelmiş ve Ernst-Cisse ikilisini birlikte kullanmıştır. Bu ikiliye Sivok da çok iyi eşlik edince Beşiktaş'ın daha önce görmediğimiz bir özelliği, daha doğrusu tek özelliği ortaya çıkmış ve rakibini “fizik üstünlüğü” ile sürklase etmiştir.

Transfer edildiği günden beri Zürih maçı haricinde Beşiktaş'a tek başına maç kazandıramayan Delgado, kendisine yakıştırılan “halı saha futbolcusu” nitelemesini bile, attığı gol dışında ortalıkta gözükmeyerek haksız çıkardı. Orta sahada kendisine eşlik edecek, yardımcı olacak tarzda bir futbolcunun olmaması da kötü futbolunun sebeplerindendir.

Mustafa Denizli'nin payına düşecek eleştiri ise ancak defansın göbeğini sürekli farklı futbolculardan oluşturması ile sınırlanabilir. Bir maçta G.Zan - Sivok, bir diğerinde Zapotocny – İ.Toraman ikilisi ile oynaması defansın güvenilirliğine gölge düşürmektedir. Keza sağ kanat savunucusu olarak çok daha fazla çeşit, Denizli tarafından huzurlarımıza sunulmaktadır. O yüzden ideal 11'i bulmasını, biraz da futbolcuların istikrarsızlıklarının kendisini şaşırtmaları sebebiyle henüz bu maçta da görüldüğü gibi başaramamıştır.

Her ne sebeple olursa olsun bu maçı seyredemeyen sporseverlerin çok fazla bir şey kaçırdıklarını söyleyemeyiz. 90 dakika boyunca tatsız tuzsuz bir futbol ve ligin en az gol atan takımının, aynı ligin şampiyon adayı bir takıma attığı 2 golün enteresanlığı dışında görülecek pek bir şey yoktu. Son 5 dakikayı maçtan soyutlamamız gerekiyor, çünkü Beşiktaşlı taraftarlar öldü öldü dirildiler. Ne var ki yine de Beşiktaşlı futbolcuların Ankara Seferi pek bir bereketli geçti ve hem turu geçtiler, hem de kötü oynadıkları bir maçta 3 puanı alarak evlerine mutlu bir şekilde döndüler.

Son olarak Beşiktaşlı futbolculara bir önerimiz olacak. Eğer şampiyon olmak istiyorlarsa çok daha fazla gayreti her maçta göstermeleri gerekiyor. Aksi takdirde şampiyonluk yolundaki rakiplerinin kötü dönemlerinde olması, Beşiktaş'ın şampiyon olmasına yetmeyecektir.