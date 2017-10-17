Dağ oyuldu, okul yolu açıldı

İlçenin dağlık bölgesindeki Toyga Mahallesi Samanlı Sokak'ta, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen okula gitmek için her gün 3,5 kilometre yürüyen öğrencilerin yaşadığı çile sona eriyor.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, yıllardır öğrencilerin yaşadığı sıkıntının giderilerek, evlerine yakın bölgede eğitim görmelerini sağlamak amacıyla yeni bir okul yapılması talimatı verdi.



Yapılan araştırmalar sonucu düz arazinin bulunmadığı bölgede 2 bin metre yükseklikte "Armut Tepesi" diye adlandırılan dağın yamacına okul yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen mühendislerle bir derslik ve lojmanın yapılacağı alanı inceleyen Akgül, öğrencilerin daha sağlıklı ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla belediye imkânlarını da seferber etti.

Belediyenin iş makineleriyle bir aylık çalışma sonucu dağın yamacını yarıp, kayaları kıran belediye ekipleri, zemini düzelterek yeni okul için 1000 metrekarelik alan oluşturdu.

"RESMEN DAĞLARI DELİYOR YER AÇIYORUZ"



Akgül, zor coğrafyaya rağmen her gün yürüyerek okula gitmek zorunda kalan 30 öğrencinin yaşadığı sıkıntıyı gidermek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bölgenin zor koşullarına rağmen okumaya çalışan öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayan Akgül, şunları dile getirdi:

"Çok zor bir coğrafyada yaşadıkları için öğrencilerimiz yürüyerek okula gitmek zorunda kalıyor. Ortaokul kısmı da yatılı kalıyor. Buraya ilkokul yapmayı planlıyoruz. Dağı yardık ve alan açtık. Çünkü burada coğrafyadan dolayı düz alan yok. Belediyenin kırıcısı bir ay çalışarak yeri açtı. Resmen dağı yardık, kayayı kırdık ve okul için alan açtık. Çocuklarımızın ailelerine en yakın yerde en zahmetsiz şekilde eğitim almasını istiyoruz. Bu sene projesini hazırladık. Önümüzdeki yıl okulumuzu tamamlayarak öğrencilerimizi çektikleri zahmetten kurtaracağız. Burası kışın kurtların indiği bir bölge. Çocukların can güvenliği de risk altındaydı. Bunların tespitlerini yaptık ve Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte değerlendirdik. Proje tamamlandı, bu sene okulun ihalesini yapacağız."

Coğrafyanın dağları, vadileri ve akarsularıyla zorlu bir yer olduğunu vurgulayan Akgül, "Terörün yoğun olduğu aynı zamanda kışın da ağır geçtiği bir yer burası. Hizmet yapmak kolay değil. Bu kadar küçük bir belediyenin bütçesiyle hizmet yapmaya çalışıyoruz. Resmen dağları deliyor yer açıyoruz. Yolları genişletirken dağları yarıyoruz. Genişletme olunca istinat duvarı ihtiyacı çıkıyor. Yol yapmak burada çok maliyetli. Çatak'ta yol yapımına harcanan para ile düz bir ilçe olsak 5 kat daha fazla hizmet etmiş olurduk" dedi.